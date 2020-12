L’Australie-Occidentale a interdit à toute personne de Nouvelle-Galles du Sud d’entrer, car les infections au COVID-19 liées à l’État de l’Est ont grimpé en flèche à 41 cas.

Tous les résidents de NSW ne sont pas autorisés à entrer dans WA dimanche à minuit, qu’ils aient déjà réservé des vols, en raison de la réintroduction d’une frontière dure.

Le premier ministre de WA, Mark McGowan, a déclaré que les résidents de NSW arrivant dans son État dimanche seraient « embarqués dans un avion et renvoyés ».

« S’ils (les résidents de NSW) arrivent avant minuit, ils doivent se mettre en quarantaine et être testés – c’est une évidence », a déclaré M. McGowan.

«S’ils viennent après minuit, s’ils viennent demain, mon conseil aux gens de NSW serait de ne pas venir.

«Vous pourriez très facilement, à moins d’être exempté, être embarqué dans un avion et renvoyé.

Le premier ministre de WA, Mark McGowan, a annoncé samedi que tous les résidents de NSW seraient interdits d’entrer dans son État à partir de minuit dimanche, anéantissant tous les espoirs de réunions de famille pour Noël, le Nouvel An et même en janvier de l’année prochaine.

M. McGowan a déclaré que la frontière dure entre WA et NSW resterait en place indéfiniment.

«Pour le moment, je ne sais pas combien de temps durera la frontière avec NSW», a-t-il déclaré.

« Nous espérons que ce n’est que pour une courte période – et nous pourrons réévaluer nos contrôles aux frontières lorsque les conseils sanitaires indiquent qu’il est sécuritaire de le faire. »

Les résidents de NSW qui arrivent dans l’État samedi doivent se faire tester et s’isoler pendant 14 jours, ce qui a déjà détruit les plans de Noël pour beaucoup.

Maintenant, la frontière dure a complètement anéanti les espoirs de plus de réunions de famille avant le nouvel an et janvier 2021.

M. McGowan a déclaré qu’il comprenait que la frontière dure « mettra en déroute les projets de Noël et de réunion, si cela ne s’était pas déjà produit ».

«J’aurais aimé ne pas avoir à faire cette annonce. Cela a été une décision difficile à prendre, surtout compte tenu de la période de l’année », a-t-il déclaré.

« Mais en tant que Premier ministre, j’ai une responsabilité pour chaque Australie occidentale et je dois faire ce qui est juste pour garder notre État sûr et fort.

« Le risque qu’un cas arrive dans WA, se propage et conduise potentiellement à de nouvelles restrictions imposées à Noël pour les Australiens de l’Ouest – est tout simplement trop élevé. »

La Nouvelle-Galles du Sud compte actuellement 41 cas actifs de COVID-19 samedi, dont la plupart sont localisés dans des grappes des plages du nord de Sydney.

Sur les 38 cas dans le cluster Avalon, 15 cas sont liés à l’Avalon RSL, 23 cas sont liés au Avalon Bowling Club et plusieurs cas se sont produits sur les deux sites.

Deux autres nouveaux cas acquis localement dans les plages du nord sont toujours sous enquête, tandis que l’un était un résident de NSW diagnostiqué dans le Queensland.

Plus à venir.