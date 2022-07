L’Australie ne prévoit pas de déplacer la Coupe du monde féminine 2023

Sydney (AFP) – Football Australia a rejeté vendredi les affirmations selon lesquelles la Coupe du monde féminine qu’elle co-organisera l’année prochaine avec la Nouvelle-Zélande pourrait être déplacée pour satisfaire les diffuseurs européens et garantir de meilleures conditions météorologiques.

Le scénario a été évoqué jeudi par le journal français L’Equipe, qui a déclaré que l’instance dirigeante du sport, la FIFA, avait approché de manière informelle “plusieurs” instances européennes du football pour discuter des mérites de rapprocher l’événement de l’été de l’hémisphère sud.

Le tournoi de 32 équipes devrait commencer le 20 juillet.

L’Equipe a déclaré que l’intérêt plus faible que prévu pour les droits de télévision des diffuseurs européens était une motivation clé, étant donné que les matchs se joueraient tôt le matin pour eux et que le mois d’août était considéré comme un mois défavorable avec des personnes en vacances.

Le rapport a également souligné les heures de clarté supplémentaires pendant l’été australien.

Football Australia a déclaré dans un bref communiqué à l’AFP qu’il ne prévoyait aucun changement.

“Après les récentes célébrations” One Year To Go “à travers l’Australie et la Nouvelle-Zélande, Football Australia continue de planifier le coup d’envoi de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA Australie et Nouvelle-Zélande 2023 en juillet de l’année prochaine comme prévu”, a-t-il déclaré.

Le Sydney Morning Herald a cité un porte-parole de la FIFA avec un commentaire presque identique, mais a ajouté : “Aucun changement aux dates de la compétition n’est prévu.”

La secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura, était en Australie le mois dernier pour marquer le compte à rebours d’un an, affirmant qu’elle s’attendait à un événement “vraiment inoubliable” et ne donnant aucune indication sur un changement de plan.

Le tournoi d’un mois se déroulera dans cinq villes australiennes et quatre villes néo-zélandaises. Le tirage au sort est prévu à Auckland le 22 octobre.

Les États-Unis ont remporté l’édition 2019 en France.