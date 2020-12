Le vaccin australien contre le coronavirus fabriqué dans le pays ne sera pas prêt avant le milieu de l’année prochaine, malgré le déploiement de vaccins étrangers en mars, ont déclaré des scientifiques lundi.

L’Université du Queensland développe un vaccin en partenariat avec la société pharmaceutique CSL – et le gouvernement a commandé 51 millions de doses.

Les essais de phase deux et trois devraient commencer ce mois-ci, ce qui signifie que le jab pourrait être déployé au milieu de l’année prochaine s’ils réussissent, a déclaré le professeur Paul Young de l’université à l’Australian Financial Review Innovation Summit.

Le coup sera d’abord remis aux agents de santé et aux personnes vulnérables, y compris les personnes âgées et les Australiens autochtones. Il n’y a pas de plan pour donner la priorité aux enfants qui sont moins vulnérables

Dans l’intervalle, l’Australie utilisera jusqu’à trois vaccins créés à l’étranger, les premiers vaccins étant attendus en mars.

Un vaccin créé par la société américaine Pfizer est déjà en cours de déploiement au Royaume-Uni après avoir obtenu une approbation d’urgence – mais il ne devrait pas être approuvé avant la fin de janvier.

Le gouvernement veut que tous ceux qui demandent un vaccin soient vaccinés d’ici la fin de 2021.

Le directeur scientifique de CSL, Andrew Nash, a déclaré que le pays pourrait atteindre un taux de participation de 80 à 90%, ce qui permettrait au pays d’ouvrir ses frontières même aux pays sans vaccin.

«La question est de savoir à quelle vitesse pouvons-nous nous ouvrir à nouveau au reste du monde», a-t-il déclaré.

« Le moyen le plus simple pour nous de contrôler notre destin est de vacciner la population australienne afin que nous soyons protégés contre les personnes qui arrivent et qui ont le virus. »

Cependant, il a averti qu’un vaccin n’éradiquera pas complètement la maladie qui peut nécessiter des vaccins annuels comme la grippe.

« Je dirais que c’est avec nous depuis un certain nombre d’années encore et que nous allons devoir apprendre à vivre avec cette ambiguïté », a-t-il déclaré.

En Australie, tout vaccin sera facultatif et le gouvernement n’a pas l’intention d’appliquer le Règle «pas de coup, pas de salaire» qui empêche les parents de recevoir des prestations sociales s’ils refusent de vacciner leur enfant contre d’autres maladies.

Le Premier ministre Scott Morrison a déclaré qu’il avait une « grande confiance » dans les régulateurs australiens pour s’assurer que tout vaccin est totalement sûr avant d’être approuvé.

Sondage Accepteriez-vous un vaccin contre le coronavirus déployé en Australie? Oui 3624 voix

Non 5079 voix

Indécis 777 voix

Le coup sera d’abord remis aux agents de santé et aux personnes vulnérables, telles que les personnes âgées et les Australiens autochtones. Les enfants ne sont pas classés comme vulnérables et ne seront pas prioritaires.

Le vaccin sera ensuite proposé au grand public, tous les Australiens souhaitant que le vaccin soit vacciné d’ici la fin de 2021.

Le Royaume-Uni est devenu le premier pays au monde à donner le feu vert à un vaccin de Pfizer et BioNTech mercredi, ouvrant la voie au début des vaccinations la semaine prochaine.

Mais il n’a été approuvé que pour une utilisation d’urgence sur les personnes vulnérables parce que Covid-19 est si répandu au Royaume-Uni.

L’Australie n’a pas de moyen d’approuver un médicament pour une utilisation d’urgence, ce qui signifie qu’une approbation complète sera requise.

Cela est prévu à la fin de janvier ou en février alors que les scientifiques versent les données des essais.

M. Morrison a déclaré que l’Australie n’était pas pressée car la situation du Covid-19 en Australie est « très stable » avec seulement une poignée de cas.

« En Australie, nous sommes dans une position très forte et cela nous permet de bien faire les choses », a-t-il déclaré.

Les régulateurs australiens envisagent trois vaccins – qui nécessitent tous deux doses par personne – avec les données des essais de phase finale qui devraient être publiées dans leur intégralité ce mois-ci.