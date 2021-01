Les paroles de l’hymne national australien ont été modifiées d’un mot pour reconnaître l’histoire autochtone du pays, a annoncé jeudi le Premier ministre Scott Morrison. Jusqu’au vendredi, le chanson a commencé: «Les Australiens, réjouissons-nous tous, car nous sommes jeunes et libres.» Mais alors que le pays célébrait le début de la nouvelle année, le «jeune» a été abandonné. L’hymne décrit désormais le pays comme «un et libre». «L’Australie en tant que nation moderne est peut-être relativement jeune, mais l’histoire de notre pays est ancienne, tout comme les histoires des nombreux peuples des Premières Nations dont nous reconnaissons et respectons à juste titre l’intendance», a écrit M. Morrison, qui dirige le Parti libéral, dans un article d’opinion pour Le Sydney Morning Herald. «Dans un esprit d’unité, il est juste que nous reconnaissions maintenant cela et que notre hymne national reflète cette vérité et cette appréciation partagée», a-t-il ajouté. «Changer« jeune et libre »en« un et libre »n’enlève rien, mais je pense que cela ajoute beaucoup.»

Cette décision a été soutenue dans tout le spectre politique. Le chef de l’opposition Anthony Albanese, du Parti travailliste, a déclaré que le pays «devrait être fier du fait que nous avons la plus ancienne civilisation continue de la planète ici même avec les peuples des Premières Nations». selon la BBC. L’hymne, «Advance Australia Fair», a été écrit par Peter Dodds McCormick en 1878. Il est devenu l’hymne national en 1984, remplaçant «God Save the Queen», et la première ligne a été modifiée pour la rendre plus inclusive des femmes – «Australia’s fils »est devenu« Australiens tous ». Les critiques des paroles «jeunes et libres» ont déclaré que cela suggérait que l’histoire de l’Australie avait commencé relativement récemment, peut-être avec la fédération d’Australie le 1er janvier 1901, ou le lever d’un drapeau britannique à Sydney Cove le 26 janvier 1788. . Cet événement est officiellement commémoré comme un jour férié, la Journée de l’Australie, mais certains militants autochtones l’appellent «Journée de l’invasion» en reconnaissance des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres qui vivent sur le continent. depuis plus de 60000 ans. Ces dernières années, la controverse autour de l’hymne a été déclenchée à plusieurs reprises dans les endroits où la chanson est généralement interprétée: les arènes sportives. En 2015, la chanteuse soprano Yorta Yorta Deborah Cheetham a refusé de chanter l’hymne de la grande finale de la Ligue australienne de football à Melbourne. «Notre hymne national nous dit que nous sommes jeunes et libres», a-t-elle écrit dans un essai pour Le Sydney Morning Herald. «Aveuglément, de nombreux Australiens continuent d’accepter cela.»