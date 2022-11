L’Australie minimise le plan de bombardement américain B-52 qui met la Chine en colère

CANBERRA, Australie (AP) – Le ministre australien de la Défense a minimisé mercredi l’importance d’une mise à niveau majeure des installations de B-52 prévue pour le nord de l’Australie qui a suscité la colère de la Chine, affirmant que les bombardiers américains à capacité nucléaire étaient en visite depuis les années 1980.

La Chine a condamné cette semaine le projet américain de déployer jusqu’à six des bombardiers à longue portée sur la base de la Royal Australian Air Force de Tindal dans le Territoire du Nord, arguant que cette décision compromettait la paix et la stabilité régionales. La Chine a également mis en garde contre une course aux armements potentielle dans la région.

Lorsqu’on lui a demandé si la mise à niveau pouvait s’avérer trop provocante, le ministre de la Défense, Richard Marles, a déclaré aux journalistes : “Je pense que tout le monde doit respirer profondément ici.”

L’investissement américain de plusieurs milliards de dollars faisait partie du programme de coopération aérienne renforcée, qui s’appuie sur une série d’exercices aériens et d’activités de formation entre les deux pays depuis début 2017.

“Ce dont nous parlons, c’est d’un investissement américain dans l’infrastructure de Tindal, qui contribuera également à rendre cette infrastructure plus performante pour l’Australie”, a déclaré Marles.

“En ce qui concerne les bombardiers américains, ils viennent en Australie depuis les années 1980. Ils s’entraînent en Australie depuis 2005. Tout cela fait partie d’une initiative qui a été lancée en 2017 », a-t-il ajouté.

L’Australie serait un “bénéficiaire important” de la mise à niveau de Tindal, a déclaré Marles.

Certains critiques australiens affirment que la présence accrue des B-52 dans le nord de l’Australie, rendue possible par les nouvelles installations, ferait du pays une cible plus importante dans une guerre entre les États-Unis et la Chine.

Malcolm Davis, analyste principal en stratégie et capacité de défense au groupe de réflexion Australian Security Policy Institute, a déclaré que la Chine et d’autres observateurs « exagéraient » et « exagéraient » l’importance de ce qui était proposé.

“Ce n’est pas significatif en termes de matériel informatique. C’est significatif en termes d’importance stratégique du fait que nous sommes désormais en mesure de soutenir plus facilement les États-Unis dans leurs opérations dans la région », a déclaré Davis.

L’US Air Force serait en mesure d’exploiter des B-52 plus longtemps et plus facilement depuis Tindal avec une aire de stationnement élargie, des hangars et des réservoirs de stockage de carburant, a déclaré Davis.

“Cela signifie également qu’en cas de crise, l’Australie est alors l’un des rares endroits à partir duquel les B-52 peuvent plus facilement opérer pour répondre aux besoins opérationnels américains”, a-t-il déclaré.

Tindal, comme la base militaire américaine du Pacifique à Guam, était à portée des missiles chinois à longue portée.

Mais la plus grande distance que les missiles devraient parcourir fait de Tindal une cible plus facile à défendre, a déclaré Davis.

Rod Mcguirk, l’Associated Press