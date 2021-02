Les responsables australiens ont brusquement verrouillé la ville de Perth en Australie-Occidentale pendant cinq jours, après qu’une personne y ait été testée positive pour le coronavirus – un agent de sécurité dans un hôtel de quarantaine. L’État d’Australie-Occidentale était resté près de dix mois sans aucun signe de transmission communautaire.

En vertu des nouvelles restrictions, environ deux millions de personnes dans la ville et ses environs ne peuvent quitter leur domicile que pour des raisons essentielles comme l’exercice, les besoins médicaux et les courses jusqu’à vendredi soir. Les restaurants, bars et gymnases fermeront et le port du masque sera obligatoire en public. Les écoles, qui devaient rouvrir cette semaine, resteront fermées.

« Je sais que pour de nombreux Australiens occidentaux, cela va être un choc », a déclaré dimanche Mark McGowan, le premier ministre de l’État, lors d’une conférence de presse annonçant les mesures. L’État avait «écrasé» l’épidémie auparavant, a-t-il déclaré, mais «nous ne pouvons pas oublier à quelle vitesse ce virus peut se propager, ni les ravages qu’il peut causer.»

Le gardien de sécurité a développé des symptômes jeudi après avoir travaillé cette semaine-là dans un hôtel où les voyageurs sont mis en quarantaine, a déclaré M. McGowan. Un voyageur là-bas avait été testé positif pour la variante de virus la plus contagieuse qui avait été repérée pour la première fois en Grande-Bretagne.