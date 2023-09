L’Australie met en garde contre des incendies et une chaleur encore plus graves alors qu’El Niño entre en jeu

El Niño risque de provoquer de graves incendies de forêt et une sécheresse, a prévenu le bureau météorologique australien.

Le prévisionniste gouvernemental Karl Braganza a déclaré que le pays pourrait ressentir des impacts jusqu’au début de l’année prochaine.

Le phénomène climatique El Niño se produit en moyenne tous les deux à sept ans et dure généralement entre neuf et 12 mois.

Le bureau météorologique australien a confirmé mardi qu’un phénomène climatique El Niño était en cours, apportant des conditions chaudes et sèches qui risquent de provoquer de graves incendies de forêt et une sécheresse.

Cette annonce, qui fait suite à des confirmations similaires d’autres agences météorologiques, intervient alors que le pays est plongé dans une chaleur inhabituelle pour la saison, l’agence météorologique avertissant d’autres événements à venir.

Le prévisionniste gouvernemental Karl Braganza a déclaré que les températures élevées à la surface de l’océan Pacifique pourraient avoir un impact sur le pays jusqu’au début de l’année prochaine.

« Cet été sera plus chaud que la moyenne, et certainement plus chaud que les trois dernières années », a-t-il déclaré.

« Il est important de noter que le phénomène El Niño s’installant désormais dans l’océan Pacifique, cela renforce notre confiance dans le fait que ce phénomène va durer jusqu’à la fin de l’été », a-t-il ajouté.

Le phénomène climatique El Niño se produit en moyenne tous les deux à sept ans et dure généralement entre neuf et 12 mois.

En juillet, l’Organisation météorologique mondiale de l’ONU a déclaré qu’El Niño était déjà en cours et a déclaré qu’il y avait 90 % de chances qu’il se poursuive au cours du second semestre 2023.

El Niño est généralement associé au réchauffement des températures de surface des océans dans l’océan Pacifique tropical central et oriental.

Elle peut provoquer de graves sécheresses en Australie, en Indonésie et dans d’autres régions du sud de l’Asie, associées à une augmentation des précipitations dans certaines parties du sud de l’Amérique du Sud, du sud des États-Unis, de la Corne de l’Afrique et de l’Asie centrale.

La relation entre El Niño et le changement climatique n’est pas bien comprise.

Mais l’agence scientifique gouvernementale australienne a conclu plus tôt cette année que la hausse des températures mondiales pourrait augmenter à la fois la probabilité de formation de ce phénomène et la gravité de ses impacts.

Avertissement des « extrêmes »

Les températures mondiales record à la surface de la mer ont joué un rôle majeur dans l’augmentation des températures tout au long de l’été dans l’hémisphère Nord, avec des vagues de chaleur marines frappant l’Atlantique Nord et la mer Méditerranée.

Braganza a déclaré que l’apparition d’El Niño dans le Pacifique continuerait à injecter de la chaleur dans les océans de la planète.

La climatologue australienne Nandini Ramesh a déclaré que le phénomène El Niño de cette année « se développait à un moment où les températures moyennes mondiales étaient parmi les plus chaudes de l’histoire ».

Dans le monde entier, les records de température ont chuté ces dernières années, le changement climatique rendant les conditions météorologiques plus volatiles.

Juillet 2023, marqué par des vagues de chaleur et des incendies à travers le monde, a été le mois le plus chaud jamais enregistré sur terre, selon l’observatoire climatique de l’Union européenne Copernicus.

Le climatologue Andrew King a déclaré qu’El Niño augmenterait le risque de feux de brousse et de sécheresses soudaines dans certaines parties de l’Australie.

« Le temps inhabituellement chaud que nous observons actuellement dans le sud-est de l’Australie est un avertissement du type d’extrêmes que nous verrons probablement davantage au cours des prochains mois. »

Le phénomène El Niño s’est formé après des années consécutives de La Niña, qui apportent généralement des conditions plus fraîches et plus de pluie en Australie.

L’Australie est confrontée à sa saison de feux de brousse la plus intense depuis « l’été noir » de 2019-2020, lorsqu’une série d’enfers incontrôlables ont fait rage sur la côte est.

On craint que les conditions exceptionnellement humides n’aient depuis lors accéléré la croissance des forêts, augmentant ainsi la quantité potentielle de carburant pour les feux de brousse.