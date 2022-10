L’Australie met en colère Israël en retirant la reconnaissance de Jérusalem

Commentez cette histoire Commentaire

JERUSALEM – Israël a réagi avec fureur mardi à l’annonce de l’Australie selon laquelle elle ne reconnaîtrait plus Jérusalem-Ouest comme capitale d’Israël, annulant une décision diplomatique controversée prise il y a quatre ans par le précédent gouvernement conservateur. Le ministère israélien des Affaires étrangères a convoqué mardi l’ambassadeur australien pour expliquer le changement de politique, qui a été annoncé après deux jours de messages contradictoires sur la question depuis Canberra. Quelques heures seulement après que les responsables ont nié que le changement était imminent, la ministre des Affaires étrangères Penny Wong a confirmé que l’Australie ne déplacerait pas son ambassade à Jérusalem tant qu’Israéliens et Palestiniens ne seraient pas parvenus à un accord permanent sur la capitale contestée.

“Aujourd’hui, le gouvernement a réaffirmé la position antérieure et de longue date de l’Australie selon laquelle Jérusalem est une question de statut final qui devrait être résolue dans le cadre de toute négociation de paix entre Israël et le peuple palestinien”, a déclaré Wong dans un communiqué. “L’ambassade d’Australie a toujours été et reste à Tel-Aviv.”

Les Israéliens flétrissaient dans leurs critiques de cette décision et de la façon confuse dont elle est devenue publique après qu’un journal australien a rapporté ce week-end que le libellé sur le statut de Jérusalem avait été modifié sur les sites Web du gouvernement.

“A la lumière de la manière dont cette décision a été prise en Australie, en réponse hâtive à un reportage incorrect dans les médias, nous ne pouvons qu’espérer que le gouvernement australien gère d’autres questions de manière plus sérieuse et professionnelle”, a déclaré le Premier ministre Yair Lapid dans une déclaration. “Jérusalem est la capitale éternelle et unie d’Israël et rien ne changera jamais cela.”

La plupart des pays se sont abstenus de reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël et les convaincre d’y déplacer leurs ambassades a été une priorité de la politique étrangère d’Israël.

La décision a annulé une décision controversée du Premier ministre de l’époque, Scott Morrison, conservateur et proche allié du président Donald Trump, de reconnaître Jérusalem-Ouest comme capitale d’Israël en décembre 2018, bien que l’ambassade soit restée à Tel Aviv.

Le gouvernement Morrison a perdu les élections fédérales face au chef du parti travailliste Anthony Albanese en mai.

Les jeunes Palestiniens s’arment pour une nouvelle ère de résistance violente

Les Israéliens et les Palestiniens revendiquent Jérusalem, qui est une ville sainte pour les juifs et les musulmans, comme leur capitale. La ville est grossièrement divisée entre les quartiers juifs à l’ouest et les quartiers arabes à l’est. Israël a occupé Jérusalem-Est pendant la guerre des Six jours de 1967 et l’a annexée en 1980 dans un mouvement qui n’est pas reconnu par la plupart de la communauté internationale.

Le « statut final » a été l’un des points chauds les plus controversés du conflit qui a duré des décennies entre les deux parties. Pendant la majeure partie de cette période, les autres pays sont restés neutres, installant leurs ambassades dans la ville côtière de Tel-Aviv, même si le parlement et le bureau du Premier ministre israéliens sont à une heure de route de Jérusalem.

En 2017, Trump a rompu avec ce consensus diplomatique et a annoncé que Washington reconnaîtrait officiellement Jérusalem comme capitale d’Israël. L’Australie, ainsi que le Guatemala et le Kosovo, ont finalement emboîté le pas, bien que l’Australie ait stipulé qu’elle ne reconnaissait que Jérusalem-Ouest.

Le président Biden a refusé d’annuler la décision de Trump, bien que la plupart du personnel diplomatique américain soit toujours basé à Tel-Aviv et que Washington n’ait pas annoncé de plans spécifiques pour une nouvelle ambassade à Jérusalem.

La Première ministre britannique Liz Truss a été critiquée par certains au Royaume-Uni pour avoir lancé sa propre “révision” de la politique britannique de Jérusalem, remplissant une promesse qu’elle avait faite lors de sa campagne à la direction l’été dernier. L’archevêque de Cantorbéry, parmi d’autres dirigeants religieux et politiques, l’a exhortée à maintenir le statu quo de la politique de Londres selon laquelle Jérusalem devrait être la capitale partagée à la fois d’Israël et d’un futur État palestinien.

Wong a déclaré aux journalistes mardi que le changement de Morrison avait été un “jeu cynique” de l’administration précédente pour gagner des voix lors d’une élection partielle dans un électorat de Sydney où les conservateurs présentaient un candidat juif.

Elle a déclaré que le renversement ne représentait aucune leçon sur la position historique de l’Australie en tant qu ‘”ami indéfectible d’Israël”.

“Ce gouvernement ne faiblira pas dans son soutien à Israël et à la communauté juive d’Australie”, a déclaré Wong dans le communiqué. « Nous sommes également des partisans indéfectibles du peuple palestinien, fournissant un soutien humanitaire chaque année depuis 1951 et plaidant pour la reprise des négociations de paix.