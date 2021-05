L’Australie met 7 millions de personnes sous strict verrouillage après 26 cas de Covid à Victoria, ce qui permet de voyager pour se nourrir, travailler et se faire vacciner

Le premier ministre par intérim de l’État, James Merlino, a annoncé le nouveau week-end « disjoncteur » lock-out jeudi, disant aux journalistes que la nouvelle épidémie deviendrait « De plus en plus incontrôlable » à court de « radical » action.

«Nous avons affaire à une souche hautement infectieuse du virus, une variante préoccupante, qui s’exécute plus rapidement que nous ne l’avons jamais enregistré», Merlino a déclaré lors d’un point de presse dans la capitale de l’État de Melbourne.

À partir de 23 h 59 CONFIRMÉ: 5 raisons de quitter la maison à Victoria.-Alimentation et fournitures-Travail autorisé-Soins et soins-Exercice (jusqu’à 2 heures et avec 1 autre personne) -Se faire vacciner. magasins à domicile ou placards. #springst – Simon Love (@SimoLove) 27 mai 2021

Les nouvelles restrictions interviennent après que 26 cas liés à une souche virale détectée pour la première fois en Inde se soient produits à Victoria au cours de la semaine dernière, dont 12 ont été signalés pendant la nuit entre mercredi et jeudi. Cela a porté le nombre de cas actifs de l’État à 34.

Merlino a déclaré que plus de 10000 personnes avaient été identifiées par des traceurs de contrat comme nécessitant une mise en quarantaine après avoir potentiellement rencontré l’un des nouveaux patients, prédisant ce chiffre. « Continuera de croître et de changer » dans les jours à venir.

Le quatrième verrouillage de Victoria depuis que Covid-19 est apparu sur la scène mondiale à la fin de 2019, la nouvelle série de restrictions entrera en vigueur à 23 h 59, heure locale, jeudi soir, obligeant des millions de résidents à rester chez eux pendant sept jours à l’exception des voyages urgents. pour «Biens et services nécessaires», «Travail autorisé» ou des raisons de santé. Même alors, les Victoriens ont été exhortés à rester à moins de 5 km (3 miles) de leurs maisons.

D’autres exemptions sont autorisées dans certaines circonstances, par exemple lorsque l’on souhaite visiter un « Partenaire intime » ou quelqu’un au sein de leur « bulle » de contacts immédiats. Les écoles seront également fermées pour la semaine, tandis que les mariages en personne, les funérailles et les rassemblements religieux seront entièrement interdits.

D’autres États australiens ont mis en place des contrôles plus stricts sur les voyageurs de Victoria en réponse à la « disjoncteur, » voir l’Australie-Occidentale et la Tasmanie fermer leurs frontières avec l’État jeudi, après que l’Australie du Sud ait pris une décision similaire un jour plus tôt. Le Queensland et le Territoire du Nord demanderont également aux voyageurs de se mettre en quarantaine pendant deux semaines après leur arrivée de Victoria.

Alors qu’il fait face à une augmentation du nombre de cas confirmés, la campagne de vaccination de Victoria a récemment été prolongée pour les résidents âgés de 40 à 49 ans, après avoir auparavant autorisé la vaccination uniquement pour les personnes âgées de plus de 50 ans. « Nous pourrions être confrontés à un ensemble de circonstances différentes » si les doses avaient été distribuées plus rapidement. À ce jour, un peu moins de 400 000 vaccins ont été administrés à travers Victoria, avec moins de 63 000 résidents entièrement vaccinés.

Alors que l’État n’est désormais pas étranger aux verrouillages – confronté à certaines des restrictions les plus dures au monde au cours de l’année dernière – ses précédentes politiques de confinement ont été critiquées par des responsables et d’autres résidents. En décembre dernier, l’ombudsman de Victoria, Deborah Glass, a publié un rapport cinglant qui disait qu’un « Verrouillage dur » imposé à plusieurs tours de logements sociaux en juillet 2020 a été «Incompatible avec les droits humains des résidents», et peut avoir été «Contraire à la loi.» Une contestation constitutionnelle a également été intentée contre les politiques par un propriétaire d’entreprise local l’année dernière, mais a finalement été annulée devant les tribunaux.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!