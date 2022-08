L’Australie mécontente que l’Indonésie réduise la peine du kamikaze de Bali

CANBERRA, Australie (AP) – Le dirigeant australien a déclaré vendredi que cela contrariait l’Indonésie a encore réduit la peine de prison du fabricant de bombes dans l’attaque terroriste de Bali qui a tué 202 personnes – ce qui signifie que le terroriste pourrait être libéré en quelques jours s’il obtient une libération conditionnelle.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré que les autorités indonésiennes lui avaient dit que la peine d’Umar Patek avait été réduite de cinq mois supplémentaires, portant ses réductions totales à près de deux ans.

Cela signifie que Patek pourrait être libéré sur parole avant le 20e anniversaire des attentats à la bombe en octobre.

“Cela causera une détresse supplémentaire aux Australiens qui étaient les familles des victimes des attentats de Bali”, a déclaré Albanese à Channel 9. “Nous avons perdu la vie de 88 Australiens dans ces attentats.”

Albanese a déclaré qu’il continuerait à faire des “représentations diplomatiques” en Indonésie au sujet de la peine de Patek et d’une série d’autres problèmes, y compris les Australiens actuellement emprisonnés en Indonésie. Albanese a décrit Patek comme « odieux ».

“Ses actions étaient les actions d’un terroriste”, a déclaré Albanese à Channel 9. “Ils ont eu des résultats si terribles pour les familles australiennes qui se poursuivent, le traumatisme qui est là.”

L’Indonésie accorde souvent des réductions de peine aux prisonniers les jours fériés importants tels que le jour de l’indépendance de la nation, qui était mercredi.

Patek a reçu une réduction de 5 mois le jour de l’indépendance pour bonne conduite et pourrait sortir ce mois-ci de la prison de Porong dans la province de Java oriental s’il obtient une libération conditionnelle, a déclaré Zaeroji, qui dirige le bureau provincial du ministère de la Loi et des Droits de l’homme.

Zaeroji, qui porte un seul nom, a déclaré que Patek avait les mêmes droits que les autres détenus et avait satisfait aux exigences légales pour obtenir des réductions de peine. “Pendant qu’il était en prison, il s’est très bien comporté et il regrette son passé radical qui a nui à la société et au pays et il a également juré d’être un bon citoyen”, a déclaré Zaeroji.

Patek a été arrêté au Pakistan en 2011 et jugé en Indonésie, où il a été reconnu coupable en 2012. Il avait initialement été condamné à 20 ans d’emprisonnement.

Avec sa peine purgée plus les réductions de peine, il est devenu éligible à la libération conditionnelle le 14 août. La décision du ministère de la Loi et des Droits de l’homme à Jakarta est toujours en attente, a déclaré Zaeroji. En cas de refus de libération conditionnelle, il pourrait rester en prison jusqu’en 2029.

Patek était l’un des nombreux hommes impliqués dans l’attaque, qui a été largement imputée à Jemaah Islamiyah, un groupe militant d’Asie du Sud-Est lié à al-Qaïda. La plupart des personnes tuées dans l’attentat à la bombe sur l’île de villégiature étaient des touristes étrangers.

Un autre conspirateur, Ali Imron, a été condamné à perpétuité. Plus tôt cette année, un troisième militant, Aris Sumarsono, de son vrai nom Arif Sunarso mais plus connu sous le nom de Zulkarnaen, a été condamné à 15 ans après sa capture en 2020 après 18 ans de cavale.

Erik de Haart, un survivant des attentats à la bombe, a déclaré que le gouvernement australien ne pouvait pas faire grand-chose à propos de la peine réduite de Patek. Il a dit à Seven’s Sunrise que le temps était passé.

“Quand vous considérez toute l’aide financière que nous avons accordée (à l’Indonésie) au fil des ans, avec les catastrophes qu’ils ont subies, ils semblent continuer à nous frotter le nez”, a déclaré de Haart.

The Associated Press