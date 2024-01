L’Australie, l’Italie et d’autres pays suspendent leur financement à l’agence de l’ONU après avoir affirmé que son personnel était impliqué dans l’attaque du Hamas contre Israël.

Plusieurs pays donateurs clés à l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens rejoint les États-Unis et a déclaré samedi qu’ils cesseraient leur financement suite aux accusations d’Israël selon lesquelles plusieurs membres du personnel de l’UNRWA étaient impliqués dans l’attaque du Hamas du 7 octobre.

Le Département d’État américain a annoncé vendredi avoir suspendu les paiements à l’organisation. Les États-Unis ont souligné que « l’UNRWA joue un rôle essentiel en fournissant une aide vitale aux Palestiniens, notamment de la nourriture essentielle, des médicaments, des abris et d’autres aides humanitaires vitales ». L’UNRWA est l’agence humanitaire des Nations Unies au service des Palestiniens.

L’organisation a déclaré avoir ouvert une enquête sur les allégations d’Israël selon lesquelles certains membres de son personnel auraient participé à Attaque du Hamas le 7 octobre. Le porte-parole du Département d’État, Matthew Miller, a déclaré que 12 employés de l’UNRWA avaient été accusés d’avoir participé.

Cliquez ici pour voir les médias associés. Cliquez pour agrandir



Le chef de l’UNWRA, Philippe Lazzarini, a déclaré samedi dans un communiqué que neuf pays avaient suspendu le financement de l’agence, ce qui menace « notre travail humanitaire en cours dans la région, y compris et en particulier dans la bande de Gaza ». Il a ajouté : « Il serait extrêmement irresponsable de sanctionner une agence et une communauté entière qu’elle sert en raison d’allégations d’actes criminels contre certaines personnes, en particulier en période de guerre, de déplacements et de crises politiques dans la région. »

Des Palestiniens marchent devant l’entrée d’une école de l’UNWRA utilisée comme abri dans la ville de Gaza. Les principaux donateurs ont suspendu leurs financements en faveur de l’agence des Nations Unies après que des membres de son personnel aient participé aux attaques du Hamas contre Israël. OMAR EL-QATTAA/AFP via Getty Images



Le ministre canadien du Développement international, Ahmed Hussen, a également annoncé vendredi qu’Ottawa avait “temporairement suspendu tout financement supplémentaire à l’UNRWA pendant qu’il entreprenait une enquête approfondie sur ces allégations”.

L’UNRWA a répondu en disant qu’il avait licencié plusieurs employés suite aux accusations d’Israël, promettant une enquête approfondie sur ces allégations, qui n’ont pas été précisées, tandis qu’Israël s’est engagé à arrêter le travail de l’agence à Gaza après la guerre. Le porte-parole principal de l’ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré que le secrétaire général Antonio Guterres avait été informé de la situation par Lazzarini et qu’il était “horrifié par cette nouvelle et avait demandé à M. Lazzarini d’enquêter rapidement sur cette affaire”.

Voici ce que les pays qui ont suspendu leur financement ont dit à propos de ces allégations :

L’Allemagne a annoncé samedi soir la suspension du financement de l’UNRWA.

La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a déclaré samedi que, même si l’UNRWA fournit « un travail vital qui sauve des vies », Brisbane « suspendrait temporairement le décaissement des fonds récents ».

“Nous saluons la réponse immédiate de l’UNRWA, notamment la résiliation des contrats et l’ouverture d’une enquête”, a-t-elle déclaré sur la plateforme de médias sociaux X.

La Finlande, qui avait signé un accord de quatre ans pour fournir cinq millions d’euros (5,4 millions de dollars) par an à l’UNRWA, a suspendu ses paiements et a appelé à une « enquête indépendante et approfondie », dans un communiqué de son ministère des Affaires étrangères.

“Nous devons nous assurer qu’aucun euro de l’argent de la Finlande ne soit versé au Hamas ou à d’autres terroristes”, a-t-il déclaré.

Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a déclaré qu’il rejoignait les rangs de ceux qui suspendaient le financement, ajoutant : “Nous nous engageons à fournir une aide humanitaire à la population palestinienne tout en protégeant la sécurité d’Israël”.

La Suisse, qui verse une contribution annuelle d’environ 20 millions de francs suisses (23 millions de dollars) à l’UNRWA, a déclaré samedi qu’aucune décision ne serait prise sur le paiement pour 2024 tant que les accusations ne seraient pas clarifiées.

“La Suisse a une tolérance zéro pour toute forme de soutien au terrorisme, ainsi que pour les appels à la haine ou l’incitation à la violence”, ajoute le texte.

Le ministre néerlandais du Commerce et du Développement, Geoffrey van Leeuwen, a annoncé un gel du financement de l’UNRWA pendant que l’enquête est en cours, affirmant que le gouvernement était « extrêmement choqué ».

“L’accusation est que l’attaque a été commise le 7 octobre avec l’argent de l’ONU, avec notre argent”, a-t-il déclaré samedi à la chaîne publique NOS.

Le gouvernement britannique s’est déclaré “consterné par les allégations” formulées par Israël et qu’il “suspendrait temporairement tout financement futur” pendant que le ministère des Affaires étrangères examinait ces affirmations. Le chef de l’UNRWA, Philippe Lazzarini, s’est engagé à tenir « pour responsable, notamment par le biais de poursuites pénales », tout employé de l’agence qui aurait été impliqué dans des « actes de terrorisme ».

Le ministre canadien du Développement international, Ahmed Hussen, a également annoncé vendredi qu’Ottawa avait “temporairement suspendu tout financement supplémentaire à l’UNRWA pendant qu’il entreprenait une enquête approfondie sur ces allégations”.

Guterres s’est engagé à mener un « examen indépendant urgent et complet de l’UNRWA », a déclaré Dujarric.

Haley Ott a contribué à ce rapport.