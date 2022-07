L’Australie licencie un nageur des Jeux du Commonwealth pour “usage de médicaments”

L’espoir médaillé des Jeux du Commonwealth, Isaac Cooper, a été expulsé mercredi de l’équipe de natation australienne et renvoyé chez lui pour des “défis de bien-être, y compris l’utilisation de médicaments”. épreuves de dos aux Jeux de Birmingham à partir de la semaine prochaine.

Il a terminé huitième du 50 m dos lors des récents championnats du monde à Budapest et faisait partie de l’équipe australienne de relais mixte mixte médaillée d’argent. y compris l’utilisation de médicaments ».

“Il a reconnu ses erreurs et accepté les conséquences, et Swimming Australia continuera de le soutenir alors qu’il relève ces défis”, a déclaré l’instance dirigeante dans un communiqué.

Il y a dix ans, les membres de l’équipe de natation australienne ont été mêlés à un scandale après que certains aient pris le somnifère Stilnox, un médicament sédatif-hypnotique utilisé pour traiter l’insomnie, lors d’une séance de liaison avant les Jeux olympiques de Londres. L’incident a fait l’objet d’une enquête par le Comité olympique australien parce que il avait interdit aux membres de l’équipe, quelle que soit leur discipline, d’utiliser le médicament.

Cela a culminé avec l’ensemble de l’équipe de relais masculin 4×100 m – James Magnussen, Tommaso D’Orsogna, Cameron McEvoy, Eamon Sullivan, Matt Targett et James Roberts – condamnés à une amende et à des suspensions différées. On ne savait pas quel médicament était impliqué avec Cooper, mais australien les médias ont rapporté que ce n’était pas lié à Stilnox.

“Le bien-être de nos athlètes reste notre priorité absolue”, a ajouté Swimming Australia. représentant l’Australie.

