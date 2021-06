L’Australie, la Suède et l’Espagne engagent des millions de doses et de dollars supplémentaires dans le programme de vaccination Covax alors que les fonds promis dépassent l’objectif du programme

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé à plusieurs reprises les pays développés à faire don de doses de vaccin Covid à Covax, ce qui facilite la distribution de vaccins aux pays les plus pauvres, afin de lutter contre les inégalités mondiales de distribution.

Mercredi, le Premier ministre australien Scott Morrison a annoncé que le pays apporterait une contribution supplémentaire de 50 millions de dollars au programme. S’adressant à un sommet organisé par le gouvernement japonais et Gavi, The Vaccine Alliance, qui soutient Covax, Morrison a déclaré que le chiffre supplémentaire porterait le don total de l’Australie à 130 millions de dollars.

Son homologue espagnol, Pedro Sanchez, a déclaré à la conférence que l’Espagne consacrerait 50 millions d’euros supplémentaires (60 millions de dollars) à Covax. Le gouvernement fera également don de 15 millions de vaccins supplémentaires à l’Amérique latine, portant son total à 22,5 millions d’ici la fin de 2021, a déclaré Sanchez.

Le Premier ministre suédois, Stefan Lofven, qui était également présent, s’est dit fier du don de son pays de plus de 280 millions de dollars jusqu’à présent, ce qui, selon lui, en fait le plus gros contributeur par habitant. Il a ajouté que la Suède prévoyait d’augmenter son engagement de don précédent à un total d’au moins 3 millions « non affecté » doses cette année.

L’Autriche fera un don supplémentaire de 2,6 millions d’euros (3,1 millions de dollars) à Covax, portant son engagement total à 5 ​​millions d’euros (6 millions de dollars), a annoncé le chancelier Sebastian Kurz.

Plus tôt mercredi, les États-Unis ont annoncé qu’ils égaleraient leur précédent don de 2 milliards de dollars à Covax avec 2 milliards de dollars supplémentaires jusqu’en 2022. Les premiers ministres d’Islande, de Corée du Sud, du Luxembourg et des Philippines ont également promis des contributions financières au programme.

Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a déclaré que le sommet était sécurisé « beaucoup plus » que l’objectif de 8,3 milliards de dollars, ce qui signifie que Covax a atteint son objectif d’obtenir au moins 1,8 milliard de doses pour près d’un tiers de la population dans les pays à revenu faible et intermédiaire.

Le président de Gavi, José Manuel Barroso, a déclaré que le sommet avait permis d’obtenir près de 2,4 milliards de dollars, ce qui porte la contribution totale à près de 9,6 milliards de dollars pour l’achat de vaccins et à 807 millions de dollars pour les livraisons.

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré lors du sommet que Covax avait livré près de 78 millions de doses à 127 pays depuis février. Sur les 1,8 milliard de vaccins administrés dans le monde, seulement 0,4% ont été administrés dans des pays à faible revenu, a-t-il déclaré.

« C’est éthiquement, épidémiologiquement et économiquement inacceptable », a-t-il ajouté. a ajouté le chef de l’OMS.

