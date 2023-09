L’Australie introduit une loi autorisant les travailleurs à la demande à négocier le salaire minimum et les conditions

Les travailleurs australiens pourront négocier un salaire minimum et des conditions en vertu d’une nouvelle loi qui sera présentée la semaine prochaine au Parlement par le gouvernement travailliste de centre-gauche.

La loi définira les « travailleurs assimilés à des employés » dans l’économie des petits boulots, un terme fourre-tout incluant ceux qui livrent de la nourriture ou conduisent pour des applications comme Uber ou DoorDash.

L’arbitre industriel australien sera alors habilité à fixer des normes en matière de rémunération, d’horaires et d’assurance.

Cependant, l’arbitre aura le pouvoir discrétionnaire de varier les normes entre les lieux de travail et les lois n’exigeront pas une rémunération ou des conditions uniformes.

Le ministre de l’Emploi, Tony Burke, était d’accord avec les critiques qui affirmaient que les règles ajouteraient de la complexité ou augmenteraient les coûts, mais a déclaré que l’Australie avait besoin de règles pour protéger les travailleurs vulnérables et que des prix légèrement plus élevés constituaient un compromis acceptable.

UN NEUROSURGEON AUSTRALIEN TROUVE UN VER PARASITE DANS LE CERVEAU D’UNE FEMME TOUT EN ENQUÊTANT SUR UNE « MALADIE MYSTÈRE »

« Si nous voulons devenir une nation où vous n’avez pas besoin de compter sur des pourboires pour joindre les deux bouts, alors il faut une réglementation supplémentaire », a déclaré Burke dans un discours à Canberra.

« Nous parlons de certaines des personnes les moins bien payées d’Australie et si cela signifie que vous payez un tout petit peu plus lorsque votre pizza arrive à votre porte et qu’ils sont plus susceptibles d’être en sécurité sur les routes pour y arriver, alors je pense que c’est un un petit prix à payer. »

La question de savoir comment qualifier le statut juridique des travailleurs de l’économie des petits boulots est débattue dans de nombreux pays. Les pays de l’UE ont convenu en juin d’un projet de règles régissant si les employeurs des plateformes devront fournir des avantages sociaux à leurs employés.

La réponse du public des employeurs jeudi a été mitigée, Uber affirmant qu’il soutenait la promotion de normes minimales pour l’économie des petits boulots qui protègent également la flexibilité, tandis que le chef du groupe de pression des entreprises australien a déclaré que la législation nuirait aux travailleurs et aux consommateurs et ne devrait pas être adoptée.

« Nous saluons le ministre qui confirme son engagement à protéger la flexibilité sur laquelle les travailleurs à la demande comptent et qu’ils valorisent », a déclaré un porte-parole d’Uber dans un communiqué. « Nous continuerons à travailler de manière constructive avec le gouvernement à mesure qu’il progresse sur le projet de loi. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

En clin d’œil aux critiques, certaines conditions resteront en dehors de la compétence de l’arbitre, notamment les tarifs ou les effectifs des heures supplémentaires.

S’il est adopté, le « Closing Loopholes Bill » entrera en vigueur le 1er juillet 2024.