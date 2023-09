L’Australie interdit l’exploitation forestière pour créer un refuge pour les koalas

La Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, a annoncé une interdiction d’exploitation forestière dans un refuge forestier pour les koalas.

L’exploitation forestière a été interrompue dans 8 400 hectares de forêt, qui abritent 106 « hubs de koalas » très peuplés d’animaux.

Le nombre de koalas dans l’État a diminué de plus de 50 % en 20 ans en raison de la déforestation, de la sécheresse et des feux de brousse.

L’État le plus peuplé d’Australie a annoncé mardi une interdiction d’exploitation forestière dans une forêt refuge pour les koalas, dans le but de protéger la population locale de l’extermination.

L’exploitation forestière a été interrompue dans 8 400 hectares de forêt, abritant 106 « centres de koalas » fortement peuplés de marsupiaux, a annoncé le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud.

Cette zone riche en koalas constituerait un élément clé du parc national du Grand Koala de 315 000 hectares prévu sur la côte nord et « sauverait les koalas de l’extinction dans l’État », a-t-il déclaré.

Cette décision constitue un « pas en avant historique », a déclaré Brad Smith, directeur général par intérim du Conseil pour la conservation de la nature, décrivant la zone comme « l’habitat de koala le plus important au monde ».

« Cette décision est également une reconnaissance du fait que l’exploitation forestière a un impact dévastateur sur les koalas et la biodiversité », a-t-il ajouté.

Le porte-parole du WWF-Australie, le Dr Stuart Blanch, a déclaré que le nombre de koalas en Nouvelle-Galles du Sud avait connu un déclin spectaculaire, chutant de plus de 50 % entre 2000 et 2020 en raison de la déforestation, de la sécheresse et des feux de brousse.

La décision du gouvernement « est une chance de renverser cette tragédie », a-t-il déclaré.

« Si nous voulons sauver les koalas de l’extinction au cours de ce siècle, nous avons besoin de nouvelles zones protégées massives couvrant des millions d’hectares de forêts. »

Mais la porte-parole des Verts pour l’environnement, Sue Higginson, a critiqué cette décision, la qualifiant de « cadeau à l’industrie du bois ».

Elle a déclaré que 58 % de la population de koalas de la zone proposée du parc ne serait pas protégée par l’interdiction d’exploitation forestière, ajoutant : « L’exploitation forestière est susceptible de se poursuivre dans toute la zone du parc national du Grand Koala jusqu’en 2025 en raison du long délai de reporting que le gouvernement a fixé. fixé pour lui-même.

« Le gouvernement doit faire le travail maintenant pour entamer la transition de l’industrie forestière indigène publique avant qu’il ne soit trop tard pour les koalas et trop tard pour les autres espèces qui dépendaient auparavant de la forêt. »

Le gouvernement de l’État a déclaré qu’il entamerait bientôt des consultations avec l’agence forestière publique Forestry Corporation NSW pour « déterminer les options d’approvisionnement en bois ».