L’Australie inspire alors que Mat Leckie scelle la place à élimination directe de la Coupe du monde

AL-WAKRAH, Qatar – Cela défie toute raison, mais l’Australie, la petite vieille Australie, un vairon de football niché dans le coin inférieur du monde, passe aux huitièmes de finale de la Coupe du monde pour la deuxième fois de son histoire.

Mat Leckie, un enfant qui a grandi en voulant pratiquer un sport différent, a marqué le but qui a assuré une célèbre victoire 1-0 contre le Danemark et garanti la place de l’Australie dans les huitièmes de finale. Et a cimenté sa place de légende du football australien.





Bien qu’il ait l’air d’être sur le point de s’effondrer après s’être heurté au sol lors des matchs précédents contre la France et la Tunisie, c’était Leckie, dans le match dans lequel lui et le gardien Mat Ryan ont égalé le record de l’Australie pour le plus grand nombre d’apparitions à un Mondial. Cup, qui s’est levé quand cela comptait le plus et a assuré qu’ils dépasseront désormais la marque de Mark Bresciano et Tim Cahill.

À l’heure de jeu au stade Al Janoub, quelques instants après que le mot ait filtré que la Tunisie avait pris une avance choquante de 1-0 sur la France et que, dans l’état actuel des choses, les Socceroos rentraient chez eux, l’attaquant de Melbourne City a fait irruption à ses côtés. semblait rompre rapidement en transition.

– Bonagura: Socceroos choque les Danois pour sceller une place à élimination directe improbable

– Coupe du monde 2022 : comment chaque équipe peut atteindre les huitièmes de finale

Le Danemark devant gagner pour maintenir sa Coupe du monde en vie, le nombre de maillots rouges lancés signifiait que des poches d’espace étaient là à exploiter. Alors, courant sur une passe parfaite dans l’espace de Riley McGree, Leckie a dansé dans un sens puis dans l’autre avant, juste au moment où il semblait qu’il avait pris une touche de trop, il a poussé un effort dans le coin inférieur de Kasper Schmeichel. objectif. Cue pandémonium.

A Al Janoub, les poches des fans australiens, qui maudissaient les Français quelques instants auparavant, ont été ravies. Dans la ville natale de Leckie Melbourne, Federation Square était une masse de membres extatiques et recouverte de la fumée et de la lueur de dizaines de fusées éclairantes. La caverne en béton au cœur de Melbourne, creusée dans les anciennes gares ferroviaires sur les rives de la rivière Yarra pour servir de point de rassemblement et de centre culturel, est devenue le symbole de la soudaine histoire d’amour profonde que l’Australie élargie avait développée avec son équipe nationale masculine. Cette nuit-là, à 3 h 30, heure locale, aucun endroit au monde ne pouvait rivaliser avec son énergie.

Absolute SCENES en Australie à 3h30 heure locale alors qu’ils se qualifiaient pour les huitièmes de finale 🇦🇺 (passant par @TheRealALM) pic.twitter.com/hbtV2KJfUk — ESPN FC (@ESPNFC) 30 novembre 2022

Il y a huit ans au Brésil, Leckie faisait partie de la vague de nouveaux visages introduits dans la configuration nationale par l’entraîneur Ange Postecoglou dans le cadre de ses efforts pour revigorer et rafraîchir une équipe qui vieillissait de plus en plus en tant que «Golden Generation» – une génération qui Leckie, qui a grandi dans une famille australienne suivant les règles du football, l’avait fait tomber amoureux du football. Maintenant en 2022, le joueur de 31 ans était au Qatar en tant que l’un des chefs les plus expérimentés de l’équipe, aidant à favoriser une nouvelle génération introduite dans l’équipe par Graham Arnold.

La veille du match, cependant, il avait parlé de son désir non seulement d’avoir un impact sur Keanu Baccus, Riley McGree ou Harry Souttar, mais de remplir le même genre de rôle que Harry Kewell, Mark Viduka et Tim. Cahill avait joué pour lui 16 ans auparavant.

“Quand j’étais plus jeune, grandissant dans un environnement AFL avec ma famille, une chose qui a amené ma famille à suivre le football était l’équipe nationale et la Coupe du monde”, a-t-il expliqué. “C’est énorme pour le sport… Je suis sûr que quand [kids] regarder la télé, ils voient l’ambiance et l’ampleur de la Coupe du Monde, ça pourrait être juste une de ces choses qui cliquent dans leur tête et [they say] “Je veux être footballeur, plutôt qu’un joueur de l’AFL ou quelque chose comme ça.””

L’Australie célèbre une victoire célèbre contre le Danemark. Robert Cianflone/Getty Images

Alors que l’Australie est maintenant sur le point de se qualifier pour les huitièmes de finale pour la deuxième fois de son histoire et vainqueur de deux matchs lors d’une Coupe du monde pour la première fois, il est impossible d’imaginer que Leckie n’a pas fait cela. La prochaine fois qu’un enfant australien marquera un but dans un parc, à l’école ou dans le jardin, il marquera sans aucun doute l’occasion en s’éloignant et en se frappant la poitrine de la même manière que le numéro 7 australien.

S’il était né une décennie et demie plus tard, le milieu de terrain Jackson Irvine aurait probablement été l’un de ces enfants. En tant que jeune, il était dans la foule en train de regarder la génération dorée entrer dans l’histoire; lancer une histoire d’amour avec le maillot des Socceroos qui l’a maintenant vu, 16 ans plus tard, égaler cet exploit.

“J’espère [we’ve inspired]. Nous en parlions juste plus tôt », a déclaré Irvine. « Être ce gamin à 13 ans en 2006, être là dans la foule à regarder ces joueurs faire ce que j’espère que nous avons fait pour un groupe d’enfants ce soir.

“Pour montrer aux enfants australiens que les footballeurs australiens, nous pouvons jouer à ce niveau, nous pouvons concourir à ce niveau et c’est possible. Je suis extrêmement fier d’avoir, espérons-le, donné cette inspiration à quelqu’un d’autre.”

Au fil des années, on s’en souviendra non seulement comme d’un objectif qui a permis à la Golden Generation d’avoir de la compagnie dans le folklore du football australien, mais aussi de la grève qui a fait qu’une nouvelle génération de garçons et de filles est tombée amoureuse du jeu ; rêvant d’être comme Leckie contre le Danemark.