L’Australie inclut Garang Kuol et Jason Cummings mais laisse Trent Sainsbury dans l’équipe de la Coupe du Monde de la FIFA

Le supersub adolescent Garang Kuol et l’ancien international écossais Jason Cummings ont été inclus dans l’équipe australienne pour la Coupe du monde mardi, mais le défenseur central expérimenté Trent Sainsbury a été une omission surprise.

Sainsbury a été un pilier au cœur de la défense australienne depuis le triomphe de la Coupe d’Asie en 2015 et l’entraîneur Graham Arnold a déclaré que cela avait été l’une des nombreuses décisions difficiles qu’il avait dû prendre.

A LIRE AUSSI : « Où vont les cœurs brisés » : Sania Mirza partage un message crypté au milieu des rumeurs de divorce avec Shoaib Malik

“Il n’a pas joué depuis plusieurs semaines”, a-t-il déclaré aux journalistes depuis Doha, où les Socceroos affronteront la France, la Tunisie et le Danemark dans le groupe D lors de leur cinquième déplacement consécutif en finale.

“Dans l’ensemble, j’ai opté pour des joueurs comme Harry Souttar, Kye Rowles, qui ont fait exceptionnellement bien et continuent de bien faire. Décision difficile à prendre. »

Arnold a déclaré que les mots d’ordre pour ses sélections avaient été énergie et adaptabilité avec 17 joueurs de l’équipe disputant leur première Coupe du monde.

En dehors de l’époque où Tim Cahill était sur le terrain, les buts ont toujours été difficiles à atteindre pour l’Australie lors des Coupes du monde et l’inclusion des coéquipiers des Central Coast Mariners, Kuol et Cummings, offre à Arnold de nouvelles options, si elles n’ont pas été testées.

Kuol, 18 ans, n’a pas encore commencé un match professionnel senior, mais un rythme effréné et un sens du but ont fait de lui une force électrisante sur le banc des Mariners et dans son seul match international pour l’Australie.

“Le gamin a juste besoin d’être lui-même”, a déclaré Arnold à propos du jeune de 18 ans. “Garang a montré comment il peut changer un match. Il n’a aucune peur et il veut divertir.

Cummings, qui a joué deux fois pour l’Écosse mais s’est qualifié pour l’Australie par l’intermédiaire de sa mère, est une présence effervescente sur et en dehors du terrain et a marqué des buts tout au long de sa carrière et trouvé la cible lors de ses débuts en Australie.

Mitch Langerak devait également être inclus comme l’un des gardiens de but remplaçants de Mat Ryan après avoir mis fin à sa brève retraite internationale, mais a perdu contre Danny Vukovic et Andrew Redmayne, le héros de la victoire de l’Australie en séries éliminatoires contre le Pérou.

Ryan sera le capitaine de l’équipe à sa troisième Coupe du monde.

Le milieu de terrain Tom Rogic a également raté le match, mais pas parce qu’il s’est retiré des séries éliminatoires qui ont amené l’Australie au Qatar pour des raisons personnelles, a déclaré Arnold.

Arnold a admis que certains de ses choix étaient des paris, avec des goûts de Souttar, Nathaniel Atkinson et Rowles revenant de blessure et manquant de temps de jeu.

“Ce sont des risques, mais c’est de cela qu’il s’agit”, a-t-il déclaré. “J’ai déjà pris des risques et je le ferai encore.”

Le jeune milieu de terrain prometteur de la Roma, Cristian Volpato, né à Sydney de parents italiens, s’est vu offrir une place dans l’équipe mais l’a refusée, a déclaré Arnold.

Équipe:

Gardiens: Mat Ryan (capitaine), Danny Vukovic, Andrew Redmayne.

Défenseurs: Harry Souttar, Milos Degenek, Bailey Wright, Thomas Deng, Fran Karacic, Nathaniel Atkinson, Aziz Behich, Kye Rowles, Joel King.

Milieux de terrain: Aaron Mooy, Jackson Irvine, Ajdin Hrustic, Cameron Devlin, Riley McGree, Keanu Baccus

Attaquants: Jamie Maclaren, Mitchell Duke, Jason Cummings, Garang Kuol, Awer Mabil, Mathew Leckie, Craig Goodwin, Martin Boyle.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici