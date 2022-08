L’Australie incendie la couche d’ozone endommagée et la stratosphère réchauffée, selon une étude

Commentez cette histoire Commentaire

La saison des incendies en Australie fin 2019 et début 2020 a été extrême. Il a soufflé de la fumée à environ 20 milles dans le ciel, un peu comme ce qu’une explosion nucléaire pourrait causer. La fumée des incendies faisait le tour du globe et planait en panaches au-dessus du Pacifique. Maintenant, une nouvelle étude publiée jeudi dans la revue Scientific Reports suggère que les aérosols enfumés ont causé les températures les plus élevées dans la stratosphère en environ trois décennies et ont probablement endommagé la couche d’ozone – qui se rétablit lentement depuis que les substances qui l’épuisent ont été en grande partie éliminées par le Protocole de Montréal de 1987.

La stratosphère, juste au-dessus d’où les avions volent, ne varie normalement pas beaucoup en température en raison d’événements survenus à la surface de la Terre – à l’exception des éruptions volcaniques.

Mais un réchauffement soudain et inattendu de la stratosphère mondiale a été détecté au cours des premiers mois de 2020, atteignant jusqu’à 3 degrés Celsius autour de l’Australie et environ 0,7 degrés Celsius dans le monde. Les chercheurs affirment qu’il s’agit de la température la plus élevée enregistrée dans la stratosphère depuis l’éruption du mont Pinatubo aux Philippines en 1991, envoyant des aérosols de sulfate et de fumée dans les airs.

Lilly Damany-Pearce, chercheuse à l’Université d’Exeter en Angleterre qui a dirigé l’étude, a déclaré que le réchauffement stratosphérique et un important trou dans la couche d’ozone qui s’est propagé sur la majeure partie du continent antarctique en 2020 étaient susceptibles d’avoir été causés par le violent incendie induit des nuages ​​orageux, ou événements « pyrocumulonimbus », qui ont injecté d’énormes panaches de fumée dans la basse stratosphère.

Elle a déclaré que les particules de fumée sont environ 50 fois plus efficaces pour absorber la lumière du soleil que les particules de sulfate volcanique – en raison de la suie noire dans les aérosols de fumée. La lumière du soleil chauffe l’air contenant les particules de fumée, ce qui fait monter cet air chargé de fumée dans un processus similaire à celui qui fait monter les ballons à air chaud.

Une fois dans la stratosphère, ont déclaré les chercheurs, un chauffage continu peut provoquer des changements dans l’ozone par des changements dans la circulation atmosphérique, et des réactions chimiques à la surface des particules de fumée peuvent appauvrir la couche d’ozone.

“Il est plausible que le bon travail effectué dans le cadre du Protocole de Montréal … puisse être annulé par l’impact du réchauffement climatique sur les incendies intenses”, a déclaré le co-auteur de l’étude, Jim Haywood, scientifique de l’atmosphère à l’Université d’Exeter, dans un e-mail.

La couche d’ozone aide à absorber le rayonnement ultraviolet entrant du soleil, protégeant la vie sur Terre de ses effets nocifs, tels que le cancer de la peau et la formation de cataractes. Selon l’Organisation météorologique mondiale, le trou dans la couche d’ozone qui s’est formé au-dessus de l’Antarctique à la suite des incendies de 2020 a été le plus durable et parmi les plus grands et les plus profonds depuis des décennies.

Olaf Morgenstern, scientifique à l’Institut national néo-zélandais de recherche sur l’eau et l’atmosphère, a déclaré que l’impact des incendies australiens sur la stratosphère – y compris un panache de fumée qui a dérivé au-dessus du Pacifique Sud – est “sans précédent en ce qui concerne les enregistrements d’observation”.

Morgenstern, qui n’a pas participé à l’étude, a expliqué que les aérosols de fumée ne restent pas dans la haute atmosphère aussi longtemps que les produits chimiques nocifs fabriqués par l’homme, qui peuvent persister dans l’atmosphère jusqu’à 80 ans.

“Le gros problème ici est que, dans le cadre du réchauffement climatique, la fréquence et l’intensité des incendies de forêt devraient augmenter, ce qui conduirait à plus” de réchauffement stratosphérique induit par le feu et d’appauvrissement de la couche d’ozone à l’avenir, a déclaré Haywood.

« Je ne crois pas que ce soit une coïncidence que nous ayons eu ces incendies massifs en Australie. Ils font partie de la tendance », Morgenstern dit en montrant ceci l’été dernier d’incendies dévastateurs en Europe – également alimentés par des vagues similaires de chaleur extrême et des conditions de sécheresse généralisées qui ont conduit aux incendies de l’été noir en Australie.

Des recherches antérieures ont montré que la saison des incendies australiens de 2020 était si extrême qu’elle a modifié la configuration des vents à grande échelle à plus de 10 miles au-dessus. L’année dernière, une autre étude a observé des changements de température et d’ozone à partir de données satellitaires.

La grande contribution du dernier article, selon Martin Jucker, un expert du climat à l’Université australienne de Nouvelle-Galles du Sud qui n’a pas participé à l’étude, est que les chercheurs ont mis les observations satellites de la période dans un état de l’art. modèle climatique “pour prouver que les feux de brousse étaient en fait la raison de ce que nous avons observé”.