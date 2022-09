L’AUSTRALIE gardera le roi Charles à la tête de l’État pendant au moins trois ans, son premier ministre ayant exclu un référendum sur la création d’une république.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a juré qu’il n’organiserait pas de référendum lors de son premier mandat par “profond respect” pour feu la reine.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a promis de garder le roi Charles à la tête de l’État pendant au moins trois ans Crédit : EPA

Charles III a été officiellement proclamé chef de l’État du pays aujourd’hui Crédit : PA

Sa mort avait relancé le débat sur la relation du pays avec la monarchie.

Mais M. Albanese, qui a été élu cette année, a déclaré que le moment était venu de montrer sa gratitude pour le service de Sa Majesté à l’Australie, au Commonwealth et au monde, et non de remettre en question la constitution.

Il avait également déclaré précédemment que l’Australie avait besoin d’un chef d’État, et son pays – avec la Nouvelle-Zélande – a proclamé le roi Charles dans le rôle des cérémonies d’aujourd’hui.

M. Albanese a déclaré à Sky News: “Les plus grandes questions sur notre constitution ne concernent pas la période actuelle.

“C’est une période au cours de laquelle nous partageons le chagrin que tant d’Australiens ressentent en ce moment, montrant notre profond respect et notre admiration pour la contribution de la reine à l’Australie.

“C’est un moment triste. Il y a aussi un moment pour célébrer ce qui est une longue vie, bien vécue.”

Il a ajouté: “Je pense que la reine était avec les Australiens pendant les périodes de célébration – l’ouverture de cette maison, le Parlement, en 1988, l’ouverture de l’Opéra de Sydney lors de nos grands événements historiques, mais était également avec l’Australie en période de difficultés. .

“C’est une terre de cyclones, d’inondations, de catastrophes naturelles, et la reine Elizabeth a toujours tendu la main pour apporter ce réconfort aux Australiens en ces temps difficiles.

“Elle était une personnalité tellement respectée, quelle que soit la position des gens sur l’échiquier politique.

“Ces 70 ans de service public, ce dévouement au devoir, est quelque chose qui la tient en si haute estime.”

Parlant du roi Charles, il a déclaré: “C’est quelqu’un qui a une relation profonde avec l’Australie.

“J’espère qu’il pourra se rendre ici à une occasion dès que possible.

“Ceci, bien sûr, est un changement substantiel. Le seul monarque que nous ayons connu de mon vivant, et du vivant de la plupart des Australiens, a été la reine Elizabeth.”

Cela vient comme…

Lorsqu’on a demandé à M. Albanese si les Australiens souhaitaient voir l’institution de la monarchie évoluer, il a répondu: “Elle a évolué et elle continuera d’évoluer. Elle devra continuer à évoluer avec son temps.”

Aujourd’hui a marqué la proclamation officielle de l’accession de Charles III en tant que roi d’Australie lors d’une cérémonie dans la capitale du pays, Canberra.

Une cérémonie similaire a eu lieu dans la capitale néo-zélandaise, Wellington.

Bien qu’il n’y ait pas eu de discussions sur le changement comme son voisin, le Premier ministre néo-zélandais Jacinda Ardern a déclaré: “Le roi Charles … a toujours démontré son profond intérêt pour notre nation.

“Cette relation est profondément appréciée par notre peuple. Je ne doute pas qu’elle s’approfondira.”