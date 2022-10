L’Australie finira-t-elle un jour de paver son lointain Outback Way ?

Un garçon joue avec une veste devant une maison à Bonya. L’isolement de la communauté fait des soins médicaux, à la fois de routine et d’urgence, un défi et une préoccupation pour les résidents. La clinique à temps plein la plus proche est à deux heures de route. Un terrain de basket en terre en bordure de Bonya attend les joueurs. Pendant l’été, lorsque les pluies arrivent, les habitants disent que l’Outback Way est emporté et devient impraticable pendant des semaines. Un crâne de bovin est vu à travers une clôture et un écran dans la communauté aborigène d’Atitjere dans le Territoire du Nord. Un garçon joue avec une veste devant une maison à Bonya. L’isolement de la communauté fait des soins médicaux, à la fois de routine et d’urgence, un défi et une préoccupation pour les résidents. La clinique à temps plein la plus proche est à deux heures de route. Un terrain de basket en terre en bordure de Bonya attend les joueurs. Pendant l’été, lorsque les pluies arrivent, les habitants disent que l’Outback Way est emporté et devient impraticable pendant des semaines. Un crâne de bovin est vu à travers une clôture et un écran dans la communauté aborigène d’Atitjere dans le Territoire du Nord.

À quelques kilomètres de la mine KGL se trouve la petite communauté aborigène de Bonya. Comme dans d’autres villes aborigènes le long de l’Outback Way, ses quelque 80 habitants espèrent que l’asphalte contribuera à combler l’énorme écart de niveau de vie qui empoisonne le pays.

Le défi est immense. D’ici, la ville la plus proche est à deux heures. De fortes pluies transforment la route en boue. De fortes tempêtes coupent l’électricité. Il n’y a pas de réception cellulaire et la seule cabine téléphonique tombe parfois en panne. Il y a une cabine d’appel d’urgence à la clinique de santé de Bonya. Mais une infirmière ne vient en ville qu’une fois par semaine.

“Si quelqu’un fait une crise cardiaque, il vous faut deux heures pour venir ici”, a déclaré l’infirmière Katie Singh en ouvrant la clinique un matin.

Singh, qui est autochtone, a commencé la journée en vérifiant auprès de ses patients habituels. Quelques mois plus tôt, une fillette de 4 ans était tombée gravement malade tard dans la nuit. Les médecins ne voulaient pas l’évacuer par avion et Alice Springs – la ville la plus proche, à quatre heures de route – n’a pas pu épargner l’une de ses rares ambulances. Alors Singh et son mari se sont rendus à Bonya, ont stabilisé l’enfant, puis l’ont emmenée à l’hôpital d’Alice, où elle a passé plusieurs jours.

Peu de gens en ville peuvent se permettre les véhicules à quatre roues motrices nécessaires pour parcourir la route en toute sécurité. Même ceux qui peuvent avoir histoires de catastrophe. Della George emmenait son SUV chez le mécanicien d’Alice quand la roue s’est détachée. Elle avait peu d’eau et pas de nourriture avec elle, et il était sept heures avant que quelqu’un de Jervois ne passe juste avant le coucher du soleil.

“J’ai failli passer la nuit sur la route”, a déclaré le joueur de 28 ans. “J’étais effrayé.”

La route impose une lourde charge aux stations d’élevage.

“Si quelque chose se passe devant votre propriété, vous êtes le premier intervenant”, a déclaré Kiya Gill, propriétaire de la station d’élevage de Jervois avec son mari. De nombreux touristes branchent simplement “Alice Springs” sur Google Maps et empruntent l’itinéraire le plus rapide, en supposant qu’il soit pavé, a-t-elle déclaré. Mais les habitants ont un dicton à propos de cette section de l’Outback Way, appelée Plenty Highway.

“Beaucoup de rochers, beaucoup de vaches, beaucoup de chameaux et beaucoup de poussière de taureau”, a-t-elle dit, faisant référence à la terre rouge douce et perfide.

Un habitant de Bonya rentre chez lui à pied depuis l’unique magasin de la ville, qui sert également de centre communautaire. Une famille passe un appel à la cabine téléphonique de Bonya, où certains habitants n’ont toujours pas de lignes fixes. Les téléphones portables sont inutiles dans un endroit aussi reculé. L’infirmière Katie Singh accueille Jacqueline Ross, 4 ans, devant la clinique de Bonya, où elle voit des patients lors de ses visites hebdomadaires.

L'infirmière Katie Singh accueille Jacqueline Ross, 4 ans, devant la clinique de Bonya, où elle voit des patients lors de ses visites hebdomadaires.

Tout voyage peut devenir un risque de vie ou de mort. Pour Jade Connolly, c’est arrivé le 5 janvier 2019, alors qu’elle conduisait près de Jervois avec ses deux plus jeunes enfants. La famille n’était dans le Territoire du Nord que depuis quelques mois mais savait à quel point les routes étaient mauvaises car elle avait un contrat pour les entretenir. Le lendemain, le mari de Jade devait niveler cet étirement.

Elle entendit un bruit étrange et sentit le SUV trembler. Quelques secondes plus tard, se souvient-elle, le volant s’est bloqué dans ses mains et soudain la voiture a basculé. Elle roulait à environ 50 milles à l’heure. Elle et son fils ont été éjectés.

“Je me suis réveillée en pensant que j’avais heurté un chameau”, a-t-elle déclaré. Alors qu’elle dérivait dans et hors de la conscience, elle pouvait entendre Steven l’appeler à quelques mètres de là.

Une famille de Bonya s’est arrêtée et a essayé d’aider, tout comme sa fille de 9 ans, qui était sur le siège arrière et n’a pas été gravement blessée. L’ambulance qui est finalement arrivée les a emmenés à Jervois, où Connolly a été placé sur une table de billard et a reçu des perfusions de sang. C’est là, peu de temps avant qu’elle ne soit transportée par avion à l’hôpital, que son mari lui a dit: “Nous avons perdu Stevie.”

Jade Connolly vit toujours avec la douleur physique et émotionnelle de l’accident de voiture de 2019 qui l’a gravement blessée et a tué son fils de 12 ans le long d’une section non pavée de l’Outback Way.

Le gentil garçon Asperger, qui aimait tellement l’armée qu’il remerciait les étrangers pour leur service, est mort d’une hémorragie interne. Connolly a subi une fracture du dos, du bassin, du bras, de la jambe, du sternum et de l’orbite. Elle a passé sept semaines à l’hôpital et a assisté aux funérailles de son fils sur une civière.

Elle a appris plus tard que la route accidentée avait cassé les goujons sur l’une des roues du SUV, ce qui l’avait fait se détacher. Les enquêteurs l’ont cependant accusée d’excès de vitesse et de ne pas avoir attaché la ceinture de sécurité à son fils. Ils l’ont accusée de conduite coupable causant la mort, passible d’une peine pouvant aller jusqu’à dix ans de prison, malgré son insistance sur le fait que les ceintures de sécurité qu’elle et Steven portaient ne fonctionnaient pas correctement. Près de deux ans plus tard, les autorités ont abandonné toutes les charges. Le gouvernement du Territoire du Nord a refusé de fournir une copie du rapport d’accident.

Nous avons rendu visite à Connolly chez sa belle-mère près d’Alice Springs. L’ancien coureur de baril marche maintenant avec une claudication prononcée. À 42 ans, son corps est une collection de tiges de titane et de cicatrices, dont l’une est tatouée d’un “S” pour Steven.

Son mari trouve trop difficile de dire le nom de leur fils, encore moins de parler de la tragédie. Elle attribue cela aux ceintures de sécurité qui ne fonctionnaient pas, aux coussins gonflables qui ne se sont pas gonflés et au volant qui s’est bloqué.

Et la route.