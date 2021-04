Une récente campagne d’éducation sexuelle du gouvernement australien a attiré l’attention sur les médias sociaux, forçant les autorités à supprimer le clip viral qui visait à sensibiliser le public au consentement par le biais d’un contenu milkshake «bizarre». Les experts en prévention du viol et en éducation sexuelle ont vivement critiqué la campagne du gouvernement fédéral et l’ont considérée comme de la désinformation sur le consentement sexuel.

Le gouvernement a publié la campagne The Good Society qui comprend 350 vidéos, histoires numériques, podcasts et matériels pédagogiques pour aider à enseigner le sexe et le consentement aux enfants d’âge scolaire. Le site Web fait partie du programme Respect Matters du gouvernement australien pour soutenir l’éducation aux relations respectueuses dans toutes les écoles australiennes. Il s’agit d’un programme en ligne engageant, flexible et qui aide les étudiants à développer des relations sûres, saines et respectueuses.

Cependant, la vidéo qui a été publiée semble avoir créé plus de confusion que de diffuser un message clair.

Les vidéos qui deviennent virales montrent une jeune copine écrasant un milk-shake sur le visage de son petit ami alors qu’il ne veut pas goûter sa boisson. Une autre vidéo montrerait une fille ayant peur de nager avec des requins pendant que son petit ami essayait de la convaincre de le faire, ce qui est censé représenter qu’elle ne veut pas se livrer à des relations sexuelles.

Bien qu’elles aient été supprimées par le site officiel, les vidéos sont devenues virales, suscitant une immense appréhension de la part des militants.

La directrice de End Rape on Campus, Sharna Bremner, a déclaré que les vidéos ne répondaient pas aux normes nationales de prévention des agressions sexuelles par le biais de l’éducation, qualifiant les vidéos de « bizarres » et de « banaliser un problème incroyablement grave », rapporte Le gardien.

Elle a mentionné que les créateurs de la vidéo n’avaient probablement pas rencontré d’adolescent ou ne comprenaient pas le contenu dont ils avaient besoin.

«Cette ressource ne donne pas suffisamment de crédit aux jeunes», a-t-elle déclaré à Guardian Australia. «Cela mine leur intelligence. Cela sous-estime ce qu’ils savent déjà, et je me demande si quelqu’un qui y est impliqué n’a jamais rencontré un garçon de 17 ans ».

Sur Twitter, les internautes avaient des opinions similaires pour faire claquer le contenu de la vidéo.

Par exemple, les adolescents savent ce qu’est le sexe? Vous pouvez juste dire sexe. Vous penseriez sûrement que lorsque nous essayons d’empêcher les gens de commettre des viols et des agressions sexuelles, nous pourrions simplement utiliser les mots. – Matilda Boseley (@MatildaBoseley) 19 avril 2021

Tellement déconcerté par la façon dont cela a même dépassé le stade de l’idée! Qui a approuvé cela et pourquoi sont-ils autorisés à approuver les choses? – Maddelin McCosker (@McCosker_Maddie) 19 avril 2021

« Si quelqu’un repousse la ligne plusieurs fois … vous voudrez peut-être réparer la relation. » Qu’est-ce que c’est?! – Amber Schultz (@AmberMaySchultz) 19 avril 2021

C’est pire que tout ce que j’ai jamais vu ou entendu pendant les cours d’éducation sexuelle dans les années 60 et 70. Et bien sûr, c’est la femme qui franchit la ligne avec le milkshake, non? Réveillez-vous, Australie. Se réveiller. En haut. #auspol #Trop c’est trop https://t.co/Qi1CJOgA2p – Jenny Frecklington-Jones; Épineux ️‍ (@JonesHowdareyou) 19 avril 2021

Cependant, le ministre australien de l’Éducation, Alan Tudge, et le ministre des familles, Anne Ruston, ont déclaré que le programme avait été développé en « conjonction avec Our Watch et Foundation for Young Australians » ainsi que les groupes de parents, de la communauté et des directeurs, selon rapports.

