L’Australie fait demi-tour pour inverser le “jeu cynique” de la reconnaissance de Jérusalem comme capitale israélienne

L’Australie ne reconnaîtra plus Jérusalem comme capitale d’Israël.

Il s’écarte du gouvernement de Scott Morrison.

Ils ne manifestent aucune hostilité envers Israël, a déclaré la ministre des Affaires étrangères Penny Wong.

L’Australie a déclaré mardi qu’elle ne reconnaîtrait plus Jérusalem-Ouest comme capitale d’Israël, annulant une décision controversée du précédent gouvernement conservateur.

La ministre des Affaires étrangères Penny Wong a déclaré que le statut de la ville devrait être décidé par des pourparlers de paix entre Israéliens et Palestiniens, et non par des décisions unilatérales.

“Nous ne soutiendrons pas une approche qui sape” une solution à deux États, a-t-elle déclaré, ajoutant: “L’ambassade d’Australie a toujours été et reste à Tel-Aviv”.

En 2018, un gouvernement conservateur dirigé par Scott Morrison a suivi l’exemple de l’ancien président américain Donald Trump en nommant Jérusalem-Ouest comme capitale israélienne.

Cette décision a provoqué un contrecoup intérieur en Australie et provoqué des frictions avec l’Indonésie voisine – le pays à majorité musulmane le plus peuplé du monde – faisant temporairement dérailler un accord de libre-échange.

Le Premier ministre israélien Yair Lapid a vivement critiqué mardi la décision de l’Australie de ne plus reconnaître Jérusalem-Ouest comme capitale de son pays.

Lapid a décrit cette décision comme une “réponse hâtive”, ajoutant : “Nous ne pouvons qu’espérer que le gouvernement australien gère d’autres questions de manière plus sérieuse et professionnelle”.

Jérusalem est revendiquée à la fois par les Israéliens et les Palestiniens, et la plupart des gouvernements étrangers évitent de la déclarer formellement capitale d’un État.

“Je sais que cela a causé des conflits et de la détresse dans une partie de la communauté australienne, et aujourd’hui, le gouvernement cherche à résoudre cela”, a déclaré Wong.

Elle a accusé le gouvernement Morrison d’être motivé par une élection partielle dans une banlieue de Sydney au bord de la plage avec une importante communauté juive :

Vous savez ce que c’était ? C’était un jeu cynique, infructueux, pour gagner le siège de Wentworth et une élection partielle.

Le parti travailliste de centre-gauche, avec Anthony Albanese comme Premier ministre et Wong comme ministre des Affaires étrangères, est arrivé au pouvoir en mai 2022.

Wong a insisté sur le fait que la décision ne signalait aucune hostilité envers Israël.

“L’Australie sera toujours un ami fidèle d’Israël. Nous avons été parmi les premiers pays à reconnaître officiellement Israël”, a-t-elle déclaré.

“Nous n’hésiterons pas dans notre soutien à Israël et à la communauté juive d’Australie. Nous sommes tout aussi inébranlables dans notre soutien au peuple palestinien, y compris l’aide humanitaire.”

Israël a occupé Jérusalem-Est arabe lors de la guerre des Six jours de 1967 et l’a annexée plus tard, déclarant la ville entière sa “capitale éternelle et indivisible”.

Les Palestiniens revendiquent la partie orientale comme capitale d’un futur État palestinien.

La décision de Canberra ne devrait pas choquer le gouvernement israélien.

Le renversement de politique a été annoncé par la suppression de la mention de la capitale israélienne sur le site Web du ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce.

Mais cela provoquera probablement un malaise, selon Ran Porat, historien et chercheur à l’Université Monash de Melbourne.

Même si l’Australie n’est pas un acteur majeur dans les pourparlers de paix, il a déclaré : “Au Moyen-Orient en général, le symbolisme est au centre de nombreux conflits. Le symbolisme n’est pas négligeable, il n’est pas sans importance.”

Cette décision pourrait être saisie par l’opposition israélienne du Likud, dirigée par Benjamin Netanyahu, comme preuve des échecs du gouvernement avant les élections du 1er novembre.

Le Premier ministre Yair Lapid sera déçu, a ajouté Porat, mais la réponse “doit marcher entre le désaccord et ne pas détériorer les relations avec Canberra”.