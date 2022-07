L’Australie et l’Indonésie s’engagent à lutter contre l’épidémie de fièvre aphteuse

JAKARTA, Indonésie (AP) – Le plus haut responsable australien de l’agriculture a rencontré jeudi son homologue indonésien pour discuter des moyens d’arrêter une épidémie de fièvre aphteuse qui a infecté des centaines de milliers de bovins en Indonésie et d’empêcher l’épidémie de se propager en Australie.

La maladie a été détectée dans les provinces indonésiennes d’Aceh et de Java oriental en mai et s’est propagée à 20 autres provinces, dont Bali, au cours des deux derniers mois.

Le ministre australien de l’Agriculture, de la Pêche et des Forêts, Murray Watt, a rencontré le ministre indonésien de l’Agriculture, Syahrul Yasin Limpo, et s’est engagé à soutenir les efforts de l’Indonésie pour contenir la propagation de l’épidémie chez le grand voisin le plus proche de l’Australie.

“La fièvre aphteuse aurait un impact significatif sur l’agriculture australienne si elle atteignait nos côtes”, a déclaré Watt dans un communiqué avant sa visite. “Nous prenons des mesures pratiques pour empêcher cela.”

La fièvre aphteuse – une maladie virale aiguë et très contagieuse des animaux à pattes fourchues qui est parfois transmise à l’homme – se propage rapidement à travers l’Indonésie, qui n’avait pas connu de flambée depuis 32 ans, avant une infection qui aurait été causée par du bétail importé de Inde.

L’Indonésie, qui lutte pour faire face à l’augmentation du nombre, met en place un groupe de travail et ordonne l’abattage de plus de 3 600 animaux infectés.

Jeudi, plus de 366 000 animaux ont été infectés dans 22 provinces, principalement sur les îles les plus peuplées de Java et de Sumatra. Au moins 2 400 animaux sont morts de la maladie, selon les données officielles du groupe de travail national sur la fièvre aphteuse.

Limpo a déclaré que son ministère travaillait avec l’Agence nationale d’atténuation des catastrophes et qu’ensemble, ils avaient distribué des médicaments, des antibiotiques, des vitamines, des stimulants immunitaires et des désinfectants aux agriculteurs et aux éleveurs.

Le gouvernement a averti les éleveurs et les commerçants de bétail de s’assurer que le bétail qu’ils vendent est indemne de la maladie, ordonnant aux abattoirs de tuer et d’enterrer tous les animaux présentant des symptômes de fièvre aphteuse et de vacciner les animaux sensibles.

Le ministre coordinateur des affaires économiques, Airlangga Hartarto, a déclaré que le gouvernement avait préparé environ 3 millions de doses de vaccins contre la fièvre aphteuse, principalement en provenance de France. Près de 500 000 animaux ont été vaccinés jeudi et le pays prévoit d’acheter 28 millions de doses de vaccin supplémentaires pour lutter contre la maladie, a déclaré Hartarto.

Après avoir rencontré Limpo à Jakarta, Watt a déclaré que l’Australie enverrait un million de vaccins contre la fièvre aphteuse en Indonésie au début du mois d’août et fournirait un financement d’une valeur de 500 000 dollars australiens (337 600 $) à Meat and Livestock Australia – une société appartenant à des producteurs basée à Sydney qui assure la commercialisation , des services de recherche et développement à plus de 50 000 éleveurs de bovins, ovins et caprins – pour travailler avec les parcs d’engraissement indonésiens et partager leur expertise.

“Il s’agit d’une maladie très grave et il est dans notre intérêt à tous les deux de maîtriser cette épidémie”, a déclaré Watt lors d’une conférence de presse. “Nous prenons une série de mesures strictes chez nous, et nous travaillons également avec nos amis en Indonésie pour nous assurer que nous travaillons à l’étranger.”

Il a applaudi les efforts du gouvernement indonésien pour lutter contre la maladie contagieuse, notamment à Bali, une île touristique prisée des Australiens. Certains groupes d’agriculteurs ont appelé à une interdiction de voyager entre l’Australie et Bali, craignant que les touristes ne ramènent la maladie chez eux sur leurs vêtements et leurs chaussures.

Au cours de sa visite de deux jours en Indonésie, Watt prévoit également de rencontrer le chef de l’Agence d’atténuation des catastrophes et des dirigeants de l’agro-industrie indonésiens.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese s’est rendu en Indonésie le mois dernier et a promis des vaccins et une expertise technique pour aider le pays à lutter contre l’épidémie de fièvre aphteuse.

Andi Jatmiko et Niniek Karmini, The Associated Press