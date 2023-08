L’Australie et la Suède ont encore quelque chose à jouer dans le match pour la troisième place

Australie déjà captivé une nation en tant que co-organisatrice de la Coupe du monde féminine. Maintenant, il y a encore une chose à jouer, même si ce n’est pas la fin de conte de fées que l’équipe avait voulue pour ce tournoi.

Les Matildas affrontent la Suède samedi pour la troisième place à Brisbane (4 h HE sur FOX et l’application FOX Sports, la couverture commence à 3 h HE). L’Australie a perdu 3-1 contre l’Angleterre en demi-finale mercredi, anéantissant les espoirs de disputer le match pour le titre.

« Je sais que nous avons le soutien de tout le monde, je sais qu’ils vont encore participer au match contre la Suède », a déclaré la milieu de terrain Katrina Gorry. « Je sais qu’ils vont toujours nous soutenir, mais oui, c’est juste décevant. Vous ne voulez jamais faire ça chez vous. »

En effet, les fans sont sortis pour les Matildas lors de leur parcours en Coupe du monde.

Les bars et les restaurants étaient bondés autour de Sydney et il y avait des soirées de visionnage en direct à travers le pays pour la demi-finale. La foule à guichets fermés au Stadium Sydney a été annoncée à 75 784, avec encore plus de rassemblement à l’extérieur.

L’équipe masculine australienne de basket-ball, les Boomers, devait disputer un match de mise au point contre le Brésil mercredi soir en préparation de leur Coupe du monde, mais a avancé le match de deux heures pour voir les Matildas en demi-finale.

Malgré le superbe but de la star Sam Kerr pour les hôtes, l’équipe n’a pas pu passer devant l’Angleterre. Même après la perte décevante, une pancarte dans une vitrine de George Street à Sydney indiquait « Merci Matildas ».

« J’espère que cela a changé la vie du football féminin en Australie », a déclaré Kerr. « Je ne pense pas que ce soit une fois dans une vie. Si vous apportez le produit au salon, nous avons prouvé que les gens viendront le soutenir. J’espère que nous aurons quelques nouveaux fans qui resteront. Maintenant, il Il est temps que le financement et tout cela soient investis dans le jeu parce que nous avons montré que nous pouvions jouer au jeu. »

Sam Kerr, Hayley Raso, Mary Fowler et bien d’autres dirigent les meilleurs moments d’Australie | Coupe du monde féminine de la FIFA 2023

Kerr, l’un des meilleurs joueurs du monde, a souffert d’une blessure au mollet au début du tournoi, mais a commencé contre l’Angleterre. Elle a été remplaçante en seconde période lors de la victoire des Matildas en fusillade contre la France en quarts de finale.

La Suède a également été déçue d’être à nouveau hors course pour le titre. Les Suédois se sont inclinés 2-1 face à l’Espagne mardi soir à Auckland.

La Suède, classée troisième au monde, n’a jamais remporté de titre de Coupe du monde. Les Suédois étaient finalistes en 2003 contre l’Allemagne et ils ont remporté le match pour la troisième place à trois reprises, dont il y a quatre ans en France.

Les Suédois ont également été médaillés d’argent aux Jeux olympiques de Tokyo et aux Jeux de Rio en 2016.

« J’en ai assez de pleurer de grosses larmes de tournoi », a déclaré le capitaine suédois Kosovare Asllani.

Les Suédois ont marqué le tournoi en huitièmes de finale lorsqu’ils ont mis fin à la course de l’équipe américaine vers un troisième titre de Coupe du monde consécutif sans précédent. Zecira Musovic a réalisé un record de 11 arrêts en Coupe du monde et la Suède a avancé aux tirs au but après un match nul sans but, renvoyant les Américains à la maison plus tôt que jamais.

La Suède a quelques réalisations individuelles à jouer dans son match final, y compris le prix Golden Boot. Amanda Ilestedt compte quatre buts, un seul derrière la leader du tournoi Hinata Miyazawa du Japon.

Le match de samedi sera le dernier pour la milieu de terrain suédoise Caroline Seger, qui a disputé cinq Coupes du monde. Elle a combattu une blessure au mollet tout au long du tournoi et n’a joué qu’avec parcimonie.

Seger est apparu dans 235 matches pour la Suède, la plupart de n’importe quel joueur, homme ou femme. Elle n’a pas joué dans les matchs à élimination directe de l’équipe. Si elle jouait samedi, ce serait sa 21e participation à une Coupe du monde pour la Suède, battant le record de l’ancienne gardienne Hedvig Lindahl.

Amanda Ilestedt, Zećira Mušović et bien d’autres en tête des meilleurs moments de Suède | Coupe du monde féminine de la FIFA 2023

Pour les deux équipes, il y a aussi une incitation financière.

Lors de cette Coupe du monde, la FIFA a désigné des bonus individuels pour les joueurs à partir de la cagnotte. Chaque joueur du tournoi a gagné une base de 30 000 $, qui a augmenté au fur et à mesure que ses équipes progressaient. Les joueurs de l’équipe gagnante de la troisième place recevront 185 000 $.

Reportage de l’Associated Press.

Tendances COUPE DU MONDE DE LA FIFA FEMMES