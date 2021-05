Les Premiers ministres Ardern et Morrison se sont rencontrés lundi à Queenstown, en Nouvelle-Zélande. Ils ont publié une déclaration conjointe exprimant leur inquiétude face à la « intensification des activités déstabilisatrices » en mer de Chine méridionale et a accusé la Chine de prendre des mesures pour saper l’autonomie de Hong Kong et d’y restreindre les droits de l’homme et les libertés.

Les dirigeants ont également appelé la Chine à « respecter les droits humains du peuple ouïghour et des autres minorités musulmanes ».

Pékin nie fermement toute répression des droits de l’homme à l’intérieur de ses frontières, dénonçant les allégations comme de la propagande occidentale.

Ardern a déclaré aux journalistes que les deux pays voisins ont « largement été positionné exactement au même endroit » sur des questions majeures comme les droits de l’homme et le commerce.

« Je repousse vraiment toute suggestion selon laquelle nous ne prenons pas une position ferme sur ces questions incroyablement importantes », elle a dit.

Morrison a parlé de la même manière, décrivant l’Australie et la Nouvelle-Zélande comme « de bons partenaires, amis, alliés et même famille ».

L’affichage public de l’unité est intervenu juste après que les politiques chinoises de la Nouvelle-Zélande aient été remises en question dans un documentaire très discuté par «60 Minutes Australia» de Channel 9. Dans la bande-annonce dramatique de l’émission, l’approche de la Nouvelle-Zélande à Pékin a été caractérisée comme une « Traiter avec le diable, » scission avec l’Australie afin de faire « un dollar chinois rapide. »

L’épisode a été annoncé avec le slogan: « Se pourrait-il que la Nouvelle-Zélande se transforme en New Xi-land ? faisant référence au dirigeant chinois Xi Jinping.

Qu’est-ce que les Kiwis font maintenant ? DIMANCHE le #60mins, nous pensions qu’ils étaient nos meilleurs amis, mais on dirait qu’ils nous ont abandonnés pour de l’argent chinois rapide. pic.twitter.com/nb24IaudsO – 60 minutes en Australie (@60Mins) 26 mai 2021

Ardern a dénoncé la représentation de son pays comme étant proche de la Chine. « Je pense que ce dont nous avons affaire ici est plus un problème de perception – en particulier, je le remarque, dans les médias australiens, que la réalité », elle a dit ‘The AM Show’ lundi.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que la Nouvelle-Zélande vendait sa souveraineté à la Chine, Morrison a répondu non.

« L’Australie et la Nouvelle-Zélande sont des nations commerçantes, mais aucun de nous n’échangerait jamais notre souveraineté ou nos valeurs », a-t-il ajouté. il a dit.

Les relations entre l’Australie et la Chine se sont considérablement détériorées depuis que l’Australie a demandé une enquête sur les origines du Covid-19. Les querelles diplomatiques concernaient les tarifs, les différends dans le domaine des télécommunications et les politiciens échangeant des coups sur les réseaux sociaux.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a rejeté la position de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, affirmant que Pékin s’opposait fermement à l’ingérence étrangère dans ses affaires intérieures, selon Reuters.

