La Nouvelle-Zélande, qui compte environ cinq millions d’habitants, a réussi à éviter le pire de la pandémie, avec 2 096 cas et 25 vies perdues, selon une base de données du New York Times. En Australie, qui compte environ 25,5 millions d’habitants, 28031 personnes ont été testées positives pour le coronavirus, tandis que 908 sont décédées.

La bulle du voyage était «en attente de confirmation» de la part des responsables australiens, a déclaré Mme Ardern lors d’une conférence de presse, et dépendrait de «l’absence de changement significatif dans les circonstances de l’un ou l’autre pays».

L’arrangement permettrait aux gens de voyager librement entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande sans avoir besoin de mettre en quarantaine pendant deux semaines à l’arrivée. Les passagers arrivant de Nouvelle-Zélande sont déjà exemptés des exigences de quarantaine en Australie.

Les gouvernements néo-zélandais et australien ont annoncé en mai qu’ils étaient parvenus à un accord formel pour former une bulle de voyage dès qu’il était possible de le faire en toute sécurité. Mais les flambées de nouveaux cas, notamment à Victoria, en Australie, ont laissé les plans suspendus.

Mme Ardern a déclaré qu’elle ne donnerait pas de calendrier plus détaillé pour le moment où la bulle pourrait s’établir. Les détails doivent encore être affinés, a-t-elle déclaré, y compris la manière dont les compagnies aériennes géreraient le couloir de voyage et quels seraient les plans d’urgence des deux pays en cas d’une autre épidémie.

