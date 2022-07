L’Australie et la Nouvelle-Zélande disent que le Pacifique doit discuter de la Chine

CANBERRA, Australie (AP) – Les Premiers ministres australien et néo-zélandais ont convenu vendredi que les implications sécuritaires de l’influence croissante de la Chine devaient être discutées lors d’une réunion des dirigeants du Pacifique occidental la semaine prochaine.

Les pays voisins sont les plus riches du Forum des îles du Pacifique, composé de 18 membres, dont les dirigeants se réuniront du 11 au 14 juillet dans la capitale fidjienne, Suva.

L’Australie et la Nouvelle-Zélande craignent que le pacte de sécurité entre la Chine et les îles Salomon conclu cette année ne conduise à l’établissement d’une base navale chinoise dans le Pacifique Sud.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese et son homologue néo-zélandais Jacinda Ardern ont convenu lors d’une conférence de presse conjointe à Sydney que les implications sécuritaires de l’empiètement de la Chine dans la région devaient être à l’ordre du jour.

« Il ne fait aucun doute que la sécurité et les accords de sécurité seront un sujet au PIF. C’est l’une des raisons pour lesquelles je suis déterminé à y assister », a déclaré Albanese. “C’est dans l’intérêt national de l’Australie que je le fasse.”

Albanese a déclaré que l’Australie voulait rester le “partenaire de sécurité de choix” pour ses voisins insulaires du Pacifique.

“La position de l’Australie est que nous continuerons à nous engager et nous voulons coopérer avec la Chine là où nous le pouvons, mais nous défendrons les valeurs australiennes quand nous le devrons”, a-t-il déclaré.

Ardern a déclaré que si l’ordre du jour était contrôlé par le Premier ministre fidjien Frank Bainimarama, le président de la réunion, les règles du forum permettaient de discuter des accords de sécurité qui affectent la région.

Elle a déclaré que les pays insulaires n’étaient pas censés choisir entre des partenaires de sécurité.

« Ce devrait être les priorités du Pacifique avant tout. Ils doivent être libres de toute coercition. Il devrait y avoir des investissements de haute qualité dans les infrastructures, car c’est ce que notre région mérite », a déclaré Ardern.

“La Nouvelle-Zélande est très clairement opposée à la militarisation de notre région”, a-t-elle ajouté.

En raison de la pandémie, le sommet de Suva sera la première occasion pour les dirigeants du Pacifique de se rencontrer en face à face depuis 2019, lorsque le forum s’est réuni à Tuvalu.

En mai, la Chine n’a pas réussi à mettre en place un plan audacieux visant à ce que 10 pays du Pacifique approuvent un nouvel accord de grande envergure couvrant tout, de la sécurité à la pêche, car certains dans la région ont exprimé de profondes inquiétudes.

Mais il y a eu beaucoup de petites victoires pour le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi lors de sa tournée d’île en île dans la région.

Wang était à Fidji le 30 mai pour co-organiser une réunion clé avec les ministres des Affaires étrangères des 10 nations insulaires. Lors d’une conférence de presse inhabituelle par la suite, Wang et Bainimarama ont parlé pendant environ 30 minutes, puis ont brusquement quitté la scène alors que les journalistes tentaient de crier des questions. Cela a laissé de nombreux détails sur ce qui s’est passé lors de la réunion sans réponse.

Il était clair que les nations n’avaient pas approuvé le plan de la Chine. Mais Wang a réussi à signer des accords bilatéraux plus petits avec les pays du Pacifique au cours de sa tournée.

Albanese s’attend à ce que le forum soit plus réceptif à son gouvernement, qui a été élu en mai, car il a promis plus d’action sur le changement climatique et 525 millions de dollars australiens supplémentaires (358 millions de dollars) dépensés en aide régionale. Le changement climatique est la plus grande préoccupation du forum en matière de sécurité.

La Chine a assoupli un gel diplomatique qu’elle avait imposé au précédent gouvernement australien pendant plus de deux ans, au cours desquels Pékin a refusé de répondre aux appels téléphoniques des ministres du gouvernement australien. Mais le ministre de la Défense, Richard Marles, a rencontré son homologue chinois, le général Wei Fenghe, à Singapour le mois dernier.

La ministre des Affaires étrangères Penny Wong doit rencontrer M. Wang vendredi alors que les ministres des Affaires étrangères du Groupe des 20 pays en développement les plus riches et les plus grands se réunissent à Bali, en Indonésie.

Rod Mcguirk, l’Associated Press