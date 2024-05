L’Australie et la Nouvelle-Zélande commencent à évacuer leurs ressortissants de Nouvelle-Calédonie : NPR

basculer la légende Michael Craig/NZ Herald via AP

NEWCASTLE, Australie — L’Australie et la Nouvelle-Zélande ont envoyé mardi des avions en Nouvelle-Calédonie pour commencer à rapatrier des citoyens bloqués dans le territoire français du Pacifique Sud ravagé par la violence.

La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a déclaré que l’Australie avait reçu l’autorisation des autorités françaises pour deux vols afin d’évacuer les citoyens de l’archipel, où les peuples autochtones recherchent depuis longtemps l’indépendance de la France.

Quelques heures plus tard, un C-130 Hercules de la Royal Australian Air Force atterrissait à Nouméa, la capitale. L’avion peut transporter 124 passagers, selon le ministère de la Défense.

« Nous continuons à travailler sur d’autres vols », a écrit Wong mardi sur la plateforme de médias sociaux X.

Le ministère des Affaires étrangères a indiqué que 300 Australiens se trouvaient en Nouvelle-Calédonie. Il n’a pas été confirmé dans l’immédiat si les vols organisés par l’Australie permettraient également d’évacuer d’autres ressortissants étrangers bloqués, qui se comptent par milliers.

Le gouvernement néo-zélandais a également annoncé qu’il avait envoyé un avion en Nouvelle-Calédonie pour commencer à évacuer une cinquantaine de ses citoyens.

« Les Néo-Zélandais en Nouvelle-Calédonie ont traversé quelques jours difficiles et les ramener chez eux a été une priorité urgente pour le gouvernement », a déclaré le ministre des Affaires étrangères Winston Peters. « En coopération avec la France et l’Australie, nous travaillons sur d’autres vols dans les prochains jours. »

L’aéroport international de Nouméa reste fermé aux vols commerciaux. Sa réouverture sera réévaluée jeudi.

La violence a transformé certaines parties du capital en zones interdites

Au moins six personnes sont mortes et des centaines d’autres ont été blessées depuis que les violences ont éclaté la semaine dernière en Nouvelle-Calédonie à la suite des réformes électorales controversées adoptées à Paris.

Environ 270 émeutiers présumés ont été arrêtés mardi et un couvre-feu de 18 heures à 6 heures du matin est en vigueur sur l’archipel d’environ 270 000 habitants, qui est une destination touristique populaire avec ses plages et son climat idylliques.

La France a envoyé plus d’un millier d’agents de sécurité, et des centaines d’autres devraient arriver mardi, pour tenter d’apaiser les troubles et de rétablir le contrôle.

Des affrontements armés, des pillages, des incendies criminels et d’autres violences ont transformé certaines parties de Nouméa en zones interdites. Des colonnes de fumée s’élevaient dans le ciel, des carcasses de voitures incendiées jonchaient les routes, des commerces et des magasins ont été saccagés et les bâtiments sont devenus des ruines fumantes.

Il y a eu des décennies de tensions entre les autochtones Kanak en quête d’indépendance et les descendants de colonisateurs qui souhaitent rester en France.

Les troubles ont éclaté le 13 mai alors que le Parlement français débattait à Paris d’un amendement à la Constitution française pour apporter des modifications aux listes électorales de Nouvelle-Calédonie. L’Assemblée nationale de Paris a approuvé un projet de loi qui permettrait, entre autres changements, aux résidents résidant en Nouvelle-Calédonie depuis 10 ans de voter aux élections provinciales.

Les opposants craignent que cette mesure profite aux politiciens pro-français de Nouvelle-Calédonie et marginalise davantage les Kanaks qui souffraient autrefois de politiques de ségrégation strictes et d’une discrimination généralisée.