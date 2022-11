L’Australie et la Grande-Bretagne atteignent les demi-finales, le Canada bat l’Italie

L’Australie est devenue la première équipe à atteindre les demi-finales de la Billie Jean King Cup après avoir écarté la Belgique jeudi et elle affrontera la Grande-Bretagne dans le dernier carré à Glasgow.

Storm Sanders a envoyé Alison van Uytvanck 6-2 6-2 et Ajla Tomljanovic s’est ralliée après un set et une panne avant qu’Elise Mertens ne se retire blessée derrière 4-6 6-4 3-0 pour donner à l’Australie sa deuxième victoire dans le groupe B.

Sanders est retourné au tribunal et a fait équipe avec Sam Stosur pour voir Ysaline Bonaventure et Kirsten Flipkens 6-4 6-3 et terminer un balayage complet australien.

La Grande-Bretagne a également réservé une place en demi-finale du groupe C après qu’Alicia Barnett et Olivia Nicholls aient scellé une victoire surprise 3-0 contre l’Espagne et qu’elles affrontent l’Australie samedi.

Barnett et Nicholls ont battu les Espagnoles Aliona Bolsova et Rebeka Makarova 7-6(5) 6-2. Heather Watson a battu Nuria Parrizas Diaz 6-0 6-2 et Harriet Dart a remporté une victoire surprise sur Paula Badosa 6-3 6-4.

Le Canada a écrasé l’Italie 3-0 après que Bianca Andreescu et Leylah Fernandez ont remporté d’impressionnantes victoires en simple pour démarrer leur campagne du bon pied.

Andreescu a renversé un déficit de 5-2 dans le premier set et s’est battu de 2-0 dans le second pour battre Elisabetta Cocciaretto 7-6 (3) 6-3 et Fernandez a battu Martina Trevisan 6-0 6-0 en 44 minutes.

Fernandez a mené cette séquence impitoyable en double, s’associant à Gabriela Dabrowski pour battre Lucia Bronzetti et Jasmine Paolini 6-1 6-1.

Le Canada affrontera la Suisse, qui a balayé l’Italie 3-0 mercredi, lors de son dernier match nul du groupe A vendredi, les vainqueurs se qualifiant pour les demi-finales.

La République tchèque a remporté le double décisif contre la Pologne dans le groupe D et affrontera les États-Unis vendredi pour une place dans le dernier carré.

Katerina Siniakova et Marketa Vondrousova ont surclassé le duo polonais Katarzyna Kawa et Magda Linette 6-2 6-3.

