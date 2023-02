L’Australie et la France mettent de côté leur passé pour l’unité avec un accord sur les munitions

Zelensky a lancé des appels constants à l’aide militaire depuis que la Russie a envahi son pays le 24 février, y compris des approvisionnements de base en carburant et en balles, déclarant au monde au milieu des rumeurs qu’il avait fui Kyiv : “J’ai besoin de munitions, pas d’un tour”.

Il y avait peu de détails sur les livraisons bilatérales de munitions, mais le ministre des Armées Sebastian Lecornu a déclaré qu’il serait “fidèle à la doctrine française de discrétion” sur la quantité et la qualité de son soutien militaire. Il a signalé que la livraison de “plusieurs milliers” d’obus commencerait ce trimestre, suggérant qu’il s’agirait d’un engagement continu ou “continu”.

Une dynamique changeante au sein de l’Union européenne a placé la France comme le chef spirituel des efforts du bloc pour soutenir l’Ukraine dans ses efforts pour se défendre contre les troupes du Kremlin. Cela a rendu la réinitialisation du partenariat d’autant plus importante.

« AUKUS bloque-t-il la capacité de notre coopération militaire à l’avenir ? La réponse est non, sinon… nous ne serions pas ici pour tenir cette réunion 2+2 », a-t-il déclaré.

Les deux pays veulent travailler plus étroitement sur la fabrication de défense, Lecornu minimisant l’impact de l’accord annulé de 80 milliards de dollars sur les relations futures.

Et tandis qu’AUKUS jetait une ombre, il n’y avait aucun signe de changement dans l’intention de l’Australie d’acheter des sous-marins nucléaires de conception américaine ou britannique, malgré les inquiétudes renouvelées concernant les longs retards. En novembre, Macron a déclaré que l’offre de sous-marins de son pays “restait sur la table”, offrant potentiellement à l’Australie de nouvelles capacités en attendant sa flotte nucléaire.

Chargement

Lorsqu’on lui a demandé si les deux pays essayaient de sortir des fissures précédentes dans leur relation, Colonna a répondu : « Ce n’est pas de la communication. C’est de la politique ».

Et pour la première fois depuis longtemps – sans marquer de points bon marché – les deux nations ont réussi.

Obtenez une note directement de notre étranger correspondants sur ce qui fait les gros titres dans le monde. Inscrivez-vous à la newsletter hebdomadaire What in the World ici.