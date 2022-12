L’Australie et la Chine ne seront jamais amies, mais l’équilibre est possible

Le nouveau gouvernement de Canberra est nettement moins antagoniste à Pékin que son prédécesseur – mais cela signifie-t-il qu’un rapprochement s’annonce ?

La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a récemment effectué une visite à Pékin, en Chine. Bien que la visite ait été un protocole diplomatique, elle était néanmoins significative car elle symbolise une sorte de changement dans la politique étrangère de Canberra envers la Chine, qui a commencé avec la rencontre du Premier ministre australien Anthony Albanese avec Xi Jinping au G20 il y a un mois.

Après avoir subi un changement de gouvernement cette année, avec le parti travailliste d’Albanese remplaçant le parti libéral au vitriol anti-chinois de Scott Morrison, Canberra a dans une certaine mesure assoupli sa position sur Pékin.

Mais la question est : combien ? Et jusqu’à quel point ? Les relations entre l’Australie et la Chine se sont effondrées il y a environ un an. Bien que les deux pays aient construit une relation économique extrêmement lucrative, qui est même allée jusqu’à être qualifiée de “partenariat stratégique,” Scott Morrison a pris la décision de basculer contre Pékin en faveur des États-Unis.

Pour la politique étrangère australienne, ce n’est ni nouveau ni surprenant. Cependant, le gouvernement de Morrison était agressivement anti-Chine dans sa rhétorique au point qu’il était profondément déstabilisant, et à partir de 2020, après avoir commencé à demander une enquête sur les origines de Covid-19, Pékin a répondu par une série d’interdictions radicales. sur les exportations australiennes (la Chine étant son plus grand marché). Cela comprenait des produits tels que le charbon, le vin, l’orge et les fruits de mer, entre autres. C’est, bien sûr, maintenant supposé, mais non confirmé, comprendre que parce que la Chine s’engage à nouveau avec l’Australie, ces interdictions seront probablement abrogées discrètement, et c’est une priorité pour le nouveau gouvernement de Canberra.

Alors, qu’est-ce qui a provoqué le changement? Alors que l’Australie, en tant que membre de l’Anglosphère, est probablement la nation pro-américaine la plus loyale au monde en termes de politique étrangère, il semble que le gouvernement travailliste soit plus modéré que l’ennemi juré de la Chine à la Trump, Scott Morrison. Il est donc plus pragmatique que, malgré un conflit géopolitique croissant, le maintien d’une relation stable avec la Chine soit vital pour les intérêts nationaux de l’Australie. La Chine reste le plus grand partenaire commercial de l’Australie, sa plus grande source d’étudiants internationaux et une source importante d’investissements entrants. Alors que tous les gouvernements australiens sont pro-américains, l’argument est que Scott Morrison était tout simplement imprudent.

En conséquence, de nombreux aspects de la politique étrangère australienne restent inchangés, ils ne sont tout simplement pas abordés avec le même niveau d’agressivité ou de chauvinisme rhétorique. Canberra reste un membre clé des coalitions anti-chinoises critiques telles que le Quad et AUKUS. Il est peut-être plus silencieux et plus calme, mais il est toujours considéré par les États-Unis comme un partenaire militaire clé en cas d’éventuelle contingence avec Pékin et donc essentiel à son confinement. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, après tout, l’Australie n’a jamais faibli dans sa loyauté envers les objectifs militaires américains, que ce soit au Vietnam, en Irak, en Afghanistan ou ailleurs.

Cette attitude de politique étrangère est dérivée de l’exceptionnalisme anglophone, la réalité de l’Australie ayant été une nation coloniale dérivée de l’Empire britannique. En tant que telle, l’Australie contemporaine considère la puissance américaine comme essentielle au maintien de sa propre position privilégiée dans le Pacifique. C’est pourquoi certains ont même accusé la CIA de monter un coup d’État contre l’ancien Premier ministre du pays, Gough Whitlam, l’homme qui a en fait normalisé les relations de l’Australie avec la Chine, car il risquait de transformer l’Australie en un pays non aligné. Cet exceptionnalisme a également conduit l’Australie à avoir une tradition de racisme du ” péril jaune “, dans laquelle les cultures asiatiques (en particulier la Chine) sont considérées comme la plus grande menace pour l’identité australienne, un phénomène que le gouvernement Scott Morrison a fortement militarisé.

Cependant, la réalité de l’Australie moderne est plus complexe. Considérez par exemple que Penny Wong est une Australienne d’origine chinoise. Ainsi, alors que les vieilles attitudes demeurent, cela reflète également un pays de plus en plus diversifié et changeant qui, sous le bon gouvernement, peut apporter plus d’équilibre, et il n’est pas étonnant que la rhétorique anti-chinoise de Morrison lui ait coûté les voix de nombreux électeurs sino-australiens.

En fin de compte, cependant, les choix de politique étrangère de l’Australie restent limités. Il peut être soit radicalement anti-chinois, soit pragmatiquement pro-américain et prudent avec la Chine. Compte tenu du cours des événements, il est clair que Pékin est prêt à accepter ce dernier. L’Australie ne sera jamais le meilleur ami de la Chine, mais si c’est un pays avec lequel elle peut travailler – au moins en établissant une relation économique stable et une diplomatie mature – alors ce n’est pas trop un problème. La Chine se fera un plaisir d’engager des alliés américains lorsqu’il y aura de la place pour les séparer d’un dévouement absolu à Washington.