L’Australie et la Chine arrangent les choses

W POULE ANTHONY ALBANESE Avec Xi Jinping à Pékin le 6 novembre, c’était la première fois en sept ans qu’un Premier ministre australien se rendait en Chine pour rencontrer son dirigeant. Pendant une grande partie de la période intermédiaire, les relations économiques et politiques entre les deux pays ont été gravement rompues. Pourtant, devant le Grand Palais du Peuple, M. Xi a déclaré que la Chine et l’Australie s’étaient « engagées sur la bonne voie de l’amélioration ». M. Albanese, pour sa part, a déclaré que l’Australie soutenait la croissance de la Chine et « son engagement continu avec le monde ». Le fait que sa visite ait lieu à l’occasion du 50e anniversaire de l’ouverture des relations diplomatiques entre l’Australie et la Chine communiste était destiné par les deux parties à symboliser une étape importante vers la normalisation.

Il y a plusieurs causes à cette rupture, mais la volonté de la Chine de plier l’Australie à sa volonté est à l’origine de cette rupture. Ses dirigeants étaient irrités par l’approfondissement de la coopération en matière de sécurité entre l’Australie et l’Amérique, son allié de longue date, en réponse à l’affirmation croissante de la Chine à l’égard de Taiwan, des mers qui l’entourent et au-delà. La décision de l’Australie d’exclure Huawei, un géant chinois des télécommunications, a accru les frictions. Il en a été de même pour l’offense que le gouvernement conservateur australien de l’époque a ressenti face aux signes de puissance « forte » chinoise, y compris l’ingérence et la surveillance orchestrées par l’ambassade de Chine à Canberra et au sein des universités australiennes et de l’importante diaspora chinoise. Alors que l’Australie devenait de plus en plus belliciste à l’égard de la Chine, fin 2020, l’ambassade chinoise a remis une longue liste de griefs à la presse australienne. La Chine a également gelé les échanges ministériels entre les deux pays et imposé des embargos sur certaines exportations australiennes, notamment l’orge, le bois, le charbon, le sucre, le vin et les homards.

Bien que la Chine soit le plus grand marché de l’Australie, ce châtiment a échoué. Loin de se retourner contre leur gouvernement, les entreprises australiennes mises en cause l’ont soutenu dans la foulée. Beaucoup d’entre eux ont trouvé de nouveaux marchés pour leurs produits. Entre-temps, l’Australie a embarrassé la Chine en engageant des poursuites contre elle au OMC. Et les entreprises chinoises ont souffert des embargos, alors même que l’économie chinoise commençait à faiblir en raison des perturbations liées à la pandémie, ainsi qu’à un krach immobilier et à la faiblesse des investissements étrangers.

Le changement de gouvernement en Australie l’année dernière a offert à la Chine l’occasion d’essayer une approche plus douce. Les dialogues ministériels réguliers devraient reprendre. La plupart des embargos imposés par la Chine sont en train d’être levés, et les autres devraient le faire prochainement. Cheng Lei, un journaliste australien d’origine chinoise qui a été arrêté en Chine par des hommes de main de l’État en 2020 sur la base de fausses accusations d’espionnage, a été libéré.

Beaucoup en Australie pensent que cela démontre clairement que résister aux brimades chinoises est payant. D’autres mettent cependant en garde contre le caractère insidieux de la coercition chinoise, qui ne prendra pas fin, même si elle peut prendre une forme différente à l’égard de l’Australie. Quelques jours après la libération de Mme Cheng, le gouvernement australien a renouvelé un bail chinois sur le port stratégique de Darwin (dans l’opposition, M. Albanese avait qualifié le bail de « grave erreur de jugement »). Le gouvernement nie qu’il s’agisse d’une contrepartie. Pourtant, Euan Graham, de l’Institut australien de politique stratégique à Canberra, voit une « perte de discipline » dans la gestion de la Chine par le gouvernement. Il suggère qu’il existe désormais un risque que cela en révèle trop.

Cette accusation est probablement prématurée. Le mantra de M. Albanese est que l’Australie et la Chine doivent « coopérer là où nous le pouvons, et être en désaccord là où nous le devons ». Jusqu’à présent, cela semble fonctionner. Mais il est faux d’espérer, comme certains le font, que la Chine se contentera d’une relation équitable avec l’Australie. Comme le note Benjamin Herscovitch, de l’Université nationale australienne de Canberra, les mesures de conciliation prises par la Chine ces derniers mois semblent avoir pour but « de rapprocher davantage l’Australie de ses propres objectifs ». Il s’agit notamment de l’accès continu de la Chine aux terres rares et à d’autres ressources minérales australiennes ; et le soutien de l’Australie à l’adhésion de la Chine aux 12 pays CPTPP, un groupement professionnel.

L’Amérique serait mécontente sur les deux plans, ce qui explique également pourquoi les relations entre l’Australie et la Chine ne seront pas faciles. M. Herscovitch prédit que l’Amérique sera de plus en plus mal à l’aise face aux liens économiques profonds et en voie de rétablissement entre l’Australie et la Chine. Le dilemme pour l’Australie – s’appuyer sur l’Amérique pour sa sécurité alors que, en matière commerciale, tant de routes mènent à la Chine – ne fera que s’aggraver. L’Australie vient de passer un test diplomatique important. Mais compte tenu de la coercition chinoise, de la détermination de l’Australie à résister et des incitations américaines, le moment de normalisation pourrait être plutôt bref.■

