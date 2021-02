L’Australie et Facebook s’entretiennent alors que le Premier ministre Scott Morrison promet de ne pas se plier à la « menace »

L’Australie et Facebook s’entretiennent alors que le Premier ministre Scott Morrison promet de ne pas se plier à la « menace »

Facebook a eu des entretiens avec l’Australie vendredi, alors que les deux parties cherchent à parvenir à un accord sur une loi qui obligerait les entreprises de technologie à payer les entreprises de médias pour le contenu, le Premier ministre Scott Morrison jurant de ne pas se plier à une «menace».

Jeudi, Facebook a empêché les utilisateurs australiens d’accéder ou de partager du contenu d’actualité sur le site en réponse à la législation proposée, ce qui a suscité la condamnation du gouvernement australien et les critiques internationales de la part des politiciens et des responsables des médias.

Le trésorier australien Josh Frydenberg et le PDG de Facebook Mark Zuckerberg ont pris la parole vendredi, et les discussions devraient se poursuivre tout au long du week-end, car il y en a encore « Problèmes restants » et les deux équipes ont convenu de «Travaillez-les immédiatement.»

Les pourparlers interviennent alors que le premier ministre Scott Morrison a déclaré qu’il ne serait pas disposé à reculer ou à se plier « Une sorte de menace » d’une entreprise de médias sociaux.

Je dirais simplement à Facebook, c’est l’Australie. Si vous souhaitez faire des affaires ici, vous travaillez selon nos règles. C’est une proposition raisonnable.

Frydenberg a déclaré qu’il était clair lors de la réunion que «L’Australie reste déterminée à mettre en œuvre» la nouvelle loi. Il l’a répété dans une interview avec Sky News vendredi matin, déclarant que «Il s’agit de niveler les règles du jeu, de protéger le journalisme d’intérêt public et de garantir que les journalistes sont récompensés pour la création de contenu original.

Facebook a réfuté la position du gouvernement australien et fait valoir que la législation « Fondamentalement mal compris » la relation qu’entretiennent les entreprises de médias sociaux et les organisations de médias.

Dans un communiqué, Facebook a déclaré que le projet de loi quittait l’entreprise « Face à un choix difficile: essayez de vous conformer à une loi qui ignore les réalités de cette relation ou arrêtez d’autoriser des contenus d’actualité sur nos services en Australie.

