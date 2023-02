L’Australie envoie une équipe de secours en Turquie et en Syrie

Les équipes australiennes de secours en cas de catastrophe se préparent à partir pour la Turquie et la Syrie pour aider à la suite des tremblements de terre meurtriers.

Le Premier ministre Anthony Albanese a annoncé mercredi qu’une équipe de 72 personnels australiens serait sur le terrain d’ici la fin de la semaine pour aider les autorités locales dans les efforts de sauvetage et de récupération.

“Ces spécialistes de la recherche et du sauvetage en milieu urbain sont hautement qualifiés pour localiser, fournir une assistance médicale et évacuer les victimes qui ont été piégées ou touchées par un effondrement structurel”, a-t-il déclaré.

« Nos cœurs sont lourds. Il est impossible de détourner le regard des scènes terribles et déchirantes de la perte.

Icône de caméra Le Premier ministre Anthony Albanese a promis 10 millions de dollars d’aide suite au tremblement de terre catastrophique. NCA NewsWire / Gary Ramage Crédit: News Corp Australie

L’équipe sera composée de 72 membres du personnel des services d’urgence de NSW, dont 52 pompiers Fire and Rescue NSW, spécialement formés aux opérations de recherche et de sauvetage en milieu urbain et à l’intervention en cas de catastrophe.

Les experts en logistique du FRNSW ont emballé 22 tonnes de fournitures essentielles et d’équipements de haute technologie avant le déploiement de l’organisation dans la zone du tremblement de terre en Turquie.

Le commissaire adjoint aux capacités du FRNSW, David Lewis, a déclaré que les pompiers emballaient également une grande quantité d’outils, notamment des marteaux-piqueurs, du matériel de coupe, des coupe-boulons, des tronçonneuses et des perceuses.

Il a déclaré que les pompiers devront être autonomes à leur arrivée et qu’ils emballent tout, des rations et extincteurs aux tentes et bandages avant le déploiement.

Les fournitures mesurent 93 mètres cubes, assez pour remplir deux semi-remorques ou quatre conteneurs maritimes de 20 m.

«Nous emmenons pratiquement une quincaillerie avec nous», a déclaré le commissaire adjoint Lewis.

“Nous sommes bien formés à ces types de missions et nous savons que nous devons rester autonomes et ne pas être un fardeau pour les services d’urgence locaux ou les communautés lorsque nous atterrissons”, a déclaré le commissaire adjoint Lewis.

“Cet équipement ira partout où nos pompiers sont déployés… nous avons tout ce dont ils ont besoin, des harnais d’escalade et des radios portables aux batteries triple-A et aux blocs-notes.”

Icône de caméra Une vue aérienne des débris d’un bâtiment effondré après un séisme de magnitude 7,7 a frappé Hatay, en Turquie, le 6 février. Murat Sengul/Anadolu Agency via Getty Images Crédit: Fourni

Les FRNSW ont participé à des catastrophes précédentes dans le monde entier.

“Nous avons utilisé nos déploiements passés en cas de catastrophe dans des endroits comme Christchurch, au Japon et en Indonésie pour créer un environnement très réaliste dans lequel former nos gens, ce qui signifie qu’ils sont prêts à tout, n’importe quand, n’importe où”, a déclaré le commissaire adjoint Lewis.

Pendant ce temps, M. Albanese s’est engagé à fournir une aide humanitaire initiale de 10 millions de dollars aux personnes touchées par l’intermédiaire des partenaires de la Croix-Rouge et des agences humanitaires.

Le gouvernement victorien a également engagé 1 million de dollars pour les efforts de secours humanitaire sur le terrain.

Le premier ministre Daniel Andrews a déclaré que l’argent servirait à fournir un abri immédiat et des produits alimentaires à ceux qui ont été blessés et évacués lors de la catastrophe.

Icône de caméra Le premier ministre de Victoria, Daniel Andrews, a déclaré que les communautés étaient en deuil à la suite des tremblements de terre tragiques. Photo NCA NewsWire / Aaron Francis Crédit: News Corp Australie

“Cette catastrophe a détruit plusieurs milliers de vies et de maisons en Turquie et en Syrie – et le soutien de chaque Victorien va aux communautés touchées et aux grandes et fières communautés turques et syriennes de notre État”, a déclaré M. Andrews.

Les communautés turques et syriennes de Victoria ont cette semaine donné de leur temps pour créer des colis de secours à envoyer à l’étranger.

“C’est une période anxieuse et pénible pour les familles de Turquie et de Syrie qui vivent à Victoria”, a déclaré le ministre des Affaires multiculturelles, Colin Brooks.

“Nous voulons qu’ils sachent que nous sommes à leurs côtés et nous sommes prêts à apporter notre soutien à nos amis de la région.”

Les bâtiments publics du CBD de Melbourne seront éclairés en blanc vendredi soir dans le but de montrer leur solidarité avec les peuples de Turquie et de Syrie, ainsi qu’avec leurs familles et amis qui habitent Victoria.

Jeudi soir, un ruban noir, symbolisant le souvenir et le deuil, a été projeté sur l’Opéra de Sydney pour marquer la tragédie.