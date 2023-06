L’Australie envisage d’interdire les croix gammées, symboles nazis

Le gouvernement australien envisage de légiférer pour interdire les croix gammées et autres symboles nazis dans tout le pays en raison d’une augmentation des activités d’extrême droite, a déclaré jeudi le procureur général Mark Dreyfus.

Alors que la plupart des États australiens interdisent déjà de tels symboles nazis, la loi fédérale irait plus loin en interdisant également le commerce de ce matériel, a déclaré Dreyfus.

« Il y a eu une augmentation de ce genre d’activités violentes d’extrême droite. Nous pensons qu’il est temps qu’il y ait une loi fédérale que je présenterai au Parlement la semaine prochaine », a déclaré Dreyfus à la télévision Nine Network.

Nous avons la responsabilité de l’importation et de l’exportation. Nous voulons voir la fin du commerce de ce type de souvenirs ou de tout objet portant ces symboles nazis », a déclaré Dreyfus. « Il n’y a pas de place en Australie pour propager la haine et la violence. »

Le gouvernement du Parti travailliste contrôle la Chambre des représentants mais pas le Sénat, et on ne sait pas quand une interdiction pourrait passer ou entrer en vigueur. La loi inclurait une peine pouvant aller jusqu’à un an de prison pour les personnes affichant des symboles nazis.

L’affichage de symboles à des fins religieuses, éducatives ou artistiques ferait partie d’une série d’exclusions de l’interdiction. Cela n’affectera pas l’utilisation de la croix gammée pour les personnes observant l’hindouisme, le bouddhisme et le jaïnisme.

Dreyfus, qui est juif, a déclaré que le nombre de néonazis était faible, mais la principale agence d’espionnage nationale, l’Australian Security Intelligence Organization, avait fait part de ses inquiétudes quant à leur activité au cours des trois dernières années.

« Il s’agit d’un très petit nombre de personnes. J’espère que cela devient petit et qu’il finira par disparaître », a-t-il déclaré à Australian Broadcasting Corp.