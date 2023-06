Le fait de ne pas modérer la « désinformation » pourrait frapper les géants des médias sociaux dans leurs poches dans le cadre d’une proposition du gouvernement à Canberra

Les entreprises de médias sociaux comme Twitter et Facebook pourraient être frappées d’amendes substantielles en vertu d’un nouveau projet de loi du gouvernement australien visant à réprimer la propagation de « désinformation » et de fausses nouvelles sur leurs plateformes, a rapporté The Age.

Selon la proposition présentée par l’Autorité australienne des communications et des médias (ACMA), les entreprises de médias sociaux seront tenues de conserver des registres montrant leurs efforts pour freiner la diffusion de ces informations en ligne. Des manquements répétés à cette obligation pourraient les exposer à des amendes fixes se chiffrant en millions de dollars.

« La mésinformation et la désinformation sèment la division au sein de la communauté, sapent la confiance et peuvent menacer la sécurité publique », La ministre des Communications de Canberra, Michelle Rowland, a déclaré dimanche. Elle a ajouté que « Le gouvernement albanais s’est engagé à assurer la sécurité des Australiens en ligne. »

Selon la proposition du gouvernement, l’ACMA aurait le droit d’imposer une nouvelle « code » de pratique sur les plateformes de médias sociaux qui démontrent à plusieurs reprises une incapacité à surveiller la diffusion de fausses nouvelles sur leurs services. Cela établirait également une «norme» à l’échelle de l’industrie pour forcer la suppression de certains contenus, nécessitant des méthodes plus robustes pour identifier la désinformation et une utilisation accrue des vérificateurs de faits.

En cas de violation systémique du code, une entreprise serait passible d’une amende maximale de 2,75 millions de dollars australiens (1,83 million de dollars américains) ou de 2 % du chiffre d’affaires mondial, selon le montant le plus élevé. La pénalité maximale pour avoir enfreint une « norme » de l’industrie serait de 6,88 millions de dollars australiens (4,6 millions de dollars américains) ou 5 % du chiffre d’affaires mondial.

Une amende hypothétique selon ces dernières conditions pour la société mère de Facebook, Meta, s’élèverait à environ 8 milliards de dollars australiens (5,35 millions de dollars américains), a noté le quotidien The Age.

L’UE a imposé des règles similaires régissant le contenu des médias sociaux l’année dernière, qui ont également vu les entreprises de médias sociaux passibles d’amendes liées au chiffre d’affaires mondial annuel.

En vertu de la législation proposée, le gouvernement de Canberra n’aurait aucun rôle à jouer pour déterminer quel contenu en ligne constitue « désinformation » ou « désinformation. » Rowland a souligné que la loi est conçue pour « trouver le bon équilibre » entre la lutte contre les fausses nouvelles et la protection de la liberté d’expression en ligne.

Les pouvoirs ne s’appliqueront pas non plus aux contenus autonomes, aux informations électorales officielles et aux services d’information professionnels. Google avait précédemment supprimé environ 3 000 vidéos téléchargées sur YouTube depuis l’Australie qui diffusaient ce qu’il appelait des informations dangereuses ou trompeuses liées à Covid-19.

Le projet de loi a été publié samedi et fait actuellement l’objet d’une consultation publique, ce qui, selon Rowland, était une opportunité pour les Australiens et les sociétés de médias sociaux de faire part de leurs objections.