L’Australie envisage de poser sa candidature pour la Coupe du monde masculine après une expérience « heureuse » d’accueil d’un événement féminin | Nouvelles du monde

L’Australie étudie une candidature pour la Coupe du monde masculine de 2034 – soutenue par les éloges de la FIFA pour son co-accueil de l’événement féminin.

Une précédente tentative d’amener la pièce maîtresse masculine de 2022 en Australie n’a recueilli qu’un seul vote des dirigeants de la FIFA au milieu des inquiétudes concernant les accords en coulisses.

Le processus de la FIFA a été remanié depuis une vague d’enquêtes sur la corruption, les 211 associations membres votant désormais sur les hôtes de la Coupe du monde – plutôt qu’un comité secret et fermé – et la notation des inspections des candidatures est publiée.

En plus de la principale Coupe du monde pour les équipes nationales, l’Australie voit désormais une opportunité de soumissionner pour accueillir la nouvelle Coupe du monde des clubs masculine quadriennale à 32 équipes.

Le PDG de la Fédération australienne de football, James Johnson, a déclaré à Sky News : « Nous sommes si heureux de la façon dont le Coupe du monde féminine se déroule.

« Je pense que nous avons montré au monde que nous pouvons organiser des compétitions de haut niveau ici en Australie.

« Il y a une opportunité de peut-être soumissionner pour la Coupe du monde des clubs (hommes) 2029 et la Coupe du monde masculine 2030. Et c’est quelque chose que nous examinons en ce moment.

« Cela nécessiterait le soutien de notre gouvernement. Cela nous obligerait à trouver des co-hôtes dans notre région. Nous examinons donc nos différentes options disponibles.

« Nous aimerions utiliser le succès de la Coupe du monde féminine comme tremplin pour participer à d’autres compétitions de haut niveau. »

Image:

Lionel Messi célèbre sa victoire en Coupe du monde au Qatar. Photo : AP



L’Australie a co-organisé la première Coupe du monde féminine avec un champ élargi de 32 équipes avec la Nouvelle-Zélande.

La Coupe du monde masculine passe de 2026 à 48 équipes. Les pays devront accueillir 104 matches au lieu de 64. La dernière édition à 32 équipes s’est déroulée au Qatar l’année dernière.

« Je ne pense pas que ce soit un fuseau horaire défavorable », a déclaré M. Johnson dans une interview à Sydney. « Si vous regardez des pays comme la Chine ou l’Inde ou même les États-Unis, ce sont quelques-uns des plus grands pays du monde.

« Mais le football n’est pas le sport le plus important dans ces pays. Donc, lorsque vous jouez des compétitions dans cette partie du monde dans ce fuseau horaire, c’est le public auquel vous faites appel.

« Et si nous voulons être le plus grand sport du monde, et nous sommes le plus grand sport du monde, mais sur les plus grands marchés, je pense que nous avons besoin de plus de compétitions dans ces types de fuseaux horaires. »

En savoir plus:

Wiegman remuant chaque pierre pour la gloire de la Coupe du monde

James s’excuse d’être monté sur le dos d’un joueur nigérian

L’obtention d’un financement public en Australie est loin d’être certaine.

L’État de Victoria s’est retiré le mois dernier de l’organisation des Jeux du Commonwealth de 2026 en raison d’une augmentation massive du coût prévu de l’organisation de l’événement.

Mais les Jeux olympiques et paralympiques de 2032 se déroulent dans le Queensland après que Brisbane a remporté les jeux d’été.

La finale de la Coupe du monde féminine se disputera le 20 août dans le stade qui constituait la pièce maîtresse des Jeux olympiques de Sydney 2000 – avec l’Australienne Matildas toujours en lice.