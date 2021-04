L’Australie envisage de lourdes amendes et cinq ans de prison pour les voyageurs contournant l’interdiction de vol des hotspots Covid-19 – Rapports

Si elle est imposée, cela marquerait la première fois que l’entrée d’un Australien dans son propre pays constitue une infraction pénale.

Le développement intervient après que deux joueurs de cricket australiens qui étaient en Inde sont arrivés dans le pays jeudi après avoir transité par Doha, au Qatar, contournant une interdiction gouvernementale instituée plus tôt cette semaine sur tous les vols directs depuis l’Inde jusqu’à la mi-mai.

Le gouvernement du Premier ministre Scott Morrison envisageait de criminaliser de telles attaques de rapatriement par des personnes qui se trouvaient dans un hotspot Covid-19 au cours des deux dernières semaines. La sanction pourrait entraîner jusqu’à 66 000 dollars australiens (50 908 dollars américains) d’amendes ou cinq ans de prison, selon 9News Australia.

Selon certains rapports, le ministre de la Santé, Greg Hunt, invoquerait la loi sur la biosécurité (2015) – précédemment utilisée pour fermer les frontières en mars 2020 – dès samedi. Les pouvoirs d’urgence en vertu de la loi permettent à Hunt de déterminer toute exigence jugée nécessaire pour empêcher l’entrée ou la propagation de la maladie.

« L’Inde est le premier pays à atteindre le seuil d’un pays à haut risque », Morrison a déclaré dans un communiqué après la réunion de son cabinet ministériel vendredi.

La déclaration semblait mettre en garde contre « De nouvelles mesures pour atténuer les risques de voyageurs à haut risque entrant en Australie » mais ne faisait pas explicitement référence à des poursuites pénales contre les rapatriés.

Selon le décompte du ministère des Affaires étrangères, pas moins de 36000 Australiens sont bloqués à l’étranger – dont au moins 9000 en Inde et plus de 600 classés comme vulnérables – et ne peuvent pas rentrer chez eux en raison de limites de quarantaine strictes sur le nombre de personnes entrant dans le pays chaque semaine. .

Près de 20000 personnes sont rentrées d’Inde en Australie depuis mars 2020.

Plus tôt vendredi, Morrison a admis qu’il y avait eu un « échappatoire » dans les restrictions de voyage, grâce auxquelles l’interdiction de vol en Inde pourrait être contournée – comme l’ont fait les joueurs de cricket – en transitant par un pays tiers. Cet écart aurait été comblé mercredi soir.

«Ce vol sur lequel ces joueurs de cricket étaient parvenus à s’échapper juste avant,» Morrison a déclaré à la station de radio de Sydney 2 Go. «Nous avons eu des informations lundi que ce n’était pas possible.»

En vertu des règles de contrôle de la biosécurité, les autorités peuvent exiger d’une personne qu’elle fournisse ses coordonnées, informer régulièrement un agent de son état de santé et rester à son lieu de résidence pendant une période de temps spécifiée ou être isolée dans un établissement médical.

Les gens peuvent également être contraints de subir une décontamination, de fournir des échantillons corporels pour le diagnostic, d’entreprendre un traitement ou de se faire vacciner et de rester en Australie jusqu’à quatre semaines. Le non-respect d’un ordre de contrôle entraîne les mêmes sanctions que ci-dessus.

La porte-parole des affaires intérieures de l’opposition, Kristina Keneally, a déclaré que Morrison devait une explication aux 9000 citoyens. « Laissé bloqué en Inde. »

«S’il avait tenu sa promesse et ramené tous les Australiens bloqués à la maison d’ici Noël, nous ne serions pas dans ce pétrin», Keneally a déclaré aux médias locaux.

