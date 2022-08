L’Australie doit obtenir de nouveaux missiles face à la ” Chine montante ” – politicien – News 24

Le ministre fantôme de la Défense dit que Canberra doit s’armer au milieu des tensions en Asie-Pacifique

L’Australie doit acquérir la sienne “souverain” missiles avec l’aide des États-Unis et de la Grande-Bretagne pour contrer la Chine, a déclaré le ministre fantôme de la Défense, Andrew Hastie.

« Les perspectives stratégiques sont très sombres. Elle est portée par une Chine montante aux ambitions à la fois révisionnistes et expansionnistes. Hastie, qui a été vice-ministre de la Défense de 2020 à mai 2022, a déclaré dimanche à ABC.

“C’est pourquoi nous avons besoin de missiles capables d’atteindre et de toucher un adversaire”, a-t-il dit, ajoutant que Canberra devrait travailler plus étroitement avec les États-Unis et le Royaume-Uni sur la question.

“Nous devons nous associer pour développer nos propres missiles souverains, appartenant à l’Australie, livrés par l’Australie, si nécessaire.”

Les États-Unis, la Grande-Bretagne et l’Australie ont signé l’année dernière un pacte de défense, connu sous le nom d’AUKUS, qui permet à Canberra d’acquérir des sous-marins nucléaires. Hastie a exhorté le gouvernement à avoir un « concentration politique implacable » sur la livraison des sous-marins dès que possible. La Chine a décrit le pacte comme un facteur de déstabilisation dans la région qui déclencherait une nouvelle course aux armements.

Les remarques de Hastie interviennent dans un contexte de tensions renouvelées à propos de Taïwan, qui ont été déclenchées par la visite de Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants américaine, sur l’île. La Chine, qui considère Taiwan autonome comme faisant partie de son territoire, s’oppose à toute forme de reconnaissance diplomatique du gouvernement de Taipei.

Pékin a appelé le voyage de Pelosi “une farce complète” et lancé des exercices militaires à tir réel autour de l’île, qui, selon les autorités de Taipei, étaient “équivaut à un blocus maritime et aérien.”















Hastie a déclaré à ABC que l’Australie devrait être prête à défendre Taiwan contre la Chine. “Je pense que c’est une position de principe de défendre son voisin, mais c’est aussi un principe né de son propre intérêt”, il s’est disputé. « Si je ne défends pas les autres pays, qui me défendra ? »

“En tant que nation de seulement 26 millions d’habitants sur un vaste continent, nous avons besoin d’autant d’amis que possible. En fait, je dirais que l’ère du Lucky Country est révolue », a déclaré Hastie, faisant référence au surnom non officiel de l’Australie.

L’Australie s’est abstenue d’établir des relations diplomatiques avec Taïwan, mais maintient des liens non officiels par le biais de bureaux et d’institutions qui fonctionnent de facto comme des ambassades et des consulats. La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a condamné les exercices chinois près de Taïwan comme “disproportionné et déstabilisant”.

L’ambassade de Chine en Australie a publié samedi un communiqué disant : “Il est absolument inacceptable que l’on pointe du doigt les actions justifiées de la Chine pour sauvegarder la souveraineté de l’État et l’intégrité territoriale.”

L’année dernière, le ministre australien de la Défense de l’époque, Peter Dutton, avait averti qu’un conflit impliquant la Chine à propos de Taiwan ne pouvait être exclu. Il a toutefois souligné que le gouvernement souhaitait entretenir de bonnes relations avec la Chine, qu’il a qualifiée de partenaire commercial important.