L’Australie devrait grésiller à travers les avertissements d’incendie de canicule les plus dangereux pour certaines parties du métro de Sydney

Les Australiens sont sur le point de traverser la vague de chaleur la plus dangereuse de l’année à ce jour avec des températures étouffantes pouvant atteindre 50 ° C ce week-end, provoquant des avertissements d’incendie à Sydney et à Adélaïde.

Les résidents du sud de l’Australie, de Victoria, de la Nouvelle-Galles du Sud et du Queensland doivent se préparer à des températures torrides alors qu’une vague de chaleur souffle sur le sud-est.

Des avertissements d’incendie sévères sont émis pour le week-end, y compris dans la métropole de Sydney, le Bureau de météorologie prévoyant que les enregistrements de novembre seront détruits.

Le prévisionniste du Bureau de météorologie Jonathan How a déclaré au Daily Mail Australia qu’il s’agissait de la vague de chaleur la plus importante de la saison chaude à ce jour.

Bondi Beach (photo ci-dessus le 20 novembre) sera la destination pour beaucoup ce week-end alors que le mercure continue d’augmenter

“Les conditions importantes à extrêmes auront un impact sur des millions de personnes dans le sud-est de l’Australie”, a déclaré M. How.

Les vagues de chaleur sont le plus grand tueur en Australie, tuant plus de personnes en 100 ans que les cyclones, les inondations et les feux de brousse réunis.

“Les gens sont hospitalisés et c’est vraiment dangereux, il est donc important de prendre note de la chaleur et d’être prudent”, a déclaré M. How.

«C’est comme un énorme tueur silencieux.

La vague de chaleur a déjà commencé en Australie-Méridionale et Adélaïde devrait atteindre un sommet de 40 ° C vendredi.

L’ouest de Victoria et la Nouvelle-Galles du Sud connaîtront également des températures dépassant 40 ° C, mais M. How a déclaré que le pic de l’état de l’est n’atteindra pas avant samedi.

“Demain sera le jour de pointe pour l’Australie du Sud, l’ouest de la Nouvelle-Galles du Sud et le nord de Victoria”, a déclaré M. How.

La température la plus élevée est prévue pour Marree en Afrique du Sud à 47 ° C, tandis que Port Augusta et Renmark verront tous les deux 46 ° C.

La température la plus élevée de novembre a été enregistrée en 1993 avec 47,9 ° C, M. How prédisant que le temps du week-end pourrait être très proche.

Un risque extrême de feu de brousse a été déclaré pour les collines d’Adélaïde, le service d’incendie du pays ayant émis des évaluations pour six districts vendredi.

On s’attend à ce que Mildura dans la région de Victoria atteigne 45 ° C avec de faibles prévisions de 40 à tous les niveaux pour NSW.

Des avertissements d’incendie sévères sont émis pour le week-end, y compris dans la métropole de Sydney, le Bureau de météorologie prévoyant que les enregistrements de novembre seront détruits. Sur la photo: incendies sur l’île Fraser

Les résidents du sud de l’Australie, de Victoria, de la Nouvelle-Galles du Sud et du Queensland doivent se préparer à des températures torrides alors qu’une vague de chaleur souffle sur le sud-est. Sur la photo: nageurs sur la plage de Coogee

La température la plus élevée à Victoria a été enregistrée en 2012 et était de 45,8 ° C, encore une fois, les chiffres du week-end devraient être proches de la battre.

“Nous sommes susceptibles de voir des records battus pour novembre et ils se rapprochent des records de l’État”, a déclaré M. How.

L’est de la Nouvelle-Galles du Sud et le sud-est du Queensland commenceront à ressentir la chaleur samedi avant de subir le gros de la météo dimanche.

“Une série de deux journées chaudes commence samedi dans l’ouest de Sydney, mais elle ne parvient au CBD et à la côte que dimanche”, a déclaré M. How.

Une grande partie de l’ouest de Sydney passera par des températures de 40 ° C les deux jours, avec 33 ° C enregistrés dans le CBD de la ville samedi, suivis de 39 ° C dimanche.

Newcastle, au nord de Sydney, se prépare également à ce que le mercure atteigne 41 dimanche.

Le service d’incendie rural a mis des pans de la côte est sur des avertissements d’incendie «sévères» ou «très élevés» pour samedi et dimanche.

“ Cela augmentera le risque d’incendie dans une grande partie de l’État avec un risque d’incendie très élevé et grave probable le week-end. Planifiez et préparez-vous maintenant ”, a tweeté jeudi le service d’incendie rural de NSW.

«Le temps chaud arrive. Avec une croissance accrue, il y a un risque accru d’incendies d’herbe cette saison. Sachez quoi faire pour vous préparer.

L’est de la Nouvelle-Galles du Sud et le sud-est du Queensland commenceront à ressentir la chaleur samedi avant de subir le gros de la météo dimanche. Incendies photos en Nouvelle-Galles du Sud en janvier

Un risque extrême de feu de brousse a été déclaré pour les collines d’Adélaïde avec des températures qui devraient grimper jusqu’à 40 ° C et aller encore plus haut dans certains centres régionaux d’Australie du Sud.

M. How a déclaré que la chaleur et les vents violents créent des conditions d’incendie très dangereuses.

“ Dimanche, il y aura des avertissements d’incendie pour le nord-est de la Nouvelle-Galles du Sud, y compris la métropole de Sydney – les personnes vivant dans ces zones doivent donc s’enregistrer auprès des services d’incendie ”, a-t-il déclaré.

Le prévisionniste de service a souligné l’importance d’être prudent pendant la canicule et d’avoir un plan pour gérer le temps extrêmement chaud.

“Parce que c’est la première vague de chaleur importante cette saison, cela peut surprendre les gens car nous nous trouvons dans des conditions extrêmes”, a déclaré M. How.

«Il est important que ceux qui ont des problèmes de santé préexistants ou ceux qui sont vulnérables prennent des précautions et s’enregistrent auprès des autorités.

«Restez hydraté, évitez de vous exposer au soleil et assurez-vous que les animaux de compagnie ont de l’eau et peut-être même de l’eau pour les animaux sauvages en difficulté.

M. How exhorte les gens à faire preuve de bon sens et à s’enregistrer avec leurs voisins et leurs proches tout au long du week-end.

Il a déclaré que les gens doivent être conscients de l’impact du temps chaud et se préparer en conséquence.

Le service d’incendie rural a mis des zones de la côte est sur des avertissements d’incendie «graves» ou «très élevés» pour samedi et dimanche. Incendie de Gospers Mountain sur la photo.

Les prévisions (photo ci-dessus) donnent une vision sombre, avec des températures devant dépasser 40 degrés dans plusieurs régions d’Australie jusqu’à dimanche.

La canicule n’est pas de bon augure pour les habitants de la côte sud de la Nouvelle-Galles du Sud au-delà de Wollongong, dont beaucoup ont perdu leur maison dans les feux de brousse en décembre et janvier derniers dans des endroits tels que Eden et Shoalhaven.

Samedi verra à nouveau les zones en état d’alerte élevée pour de tels feux de brousse, avec des chances “ très élevées ” d’incendies, selon le service d’incendie rural.

La bande de chaleur extrême de 4500 km s’étend de Broome en Australie-Occidentale à l’autre côté du pays à Canberra et au-delà.

Les conditions sont le résultat d’une vaste zone de système à haute pression qui se construit dans la mer de Tasman, au large des côtes de NSW et de Victoria, apportant du vent chaud du nord-ouest et du centre de l’Australie.