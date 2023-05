L’Australie dévoile son plan pour adopter la promotion et la relégation

La A-League prévoit d’introduire un système de promotion et, éventuellement, de relégation dans le but d’amener les clubs les mieux placés de la deuxième division proposée au niveau supérieur.

Comme l’a rapporté le Sydney Morning Herald, les dirigeants du club ont récemment été informés du plan qui suit de près la J-League japonaise, qui est passée d’une seule division professionnelle à trois en plus de 21 ans.

Le rapport affirme également que l’APL a déclaré aux clubs qu’ils étaient prêts à admettre les équipes les plus fortes de la deuxième division au niveau supérieur.

Cependant, ces clubs devraient démontrer qu’ils prouvent leur force financière et adhèrent à un ensemble de critères stricts qui exigeraient également la capacité de performances durables de haute qualité sur le terrain.

L’expansion de la A-League est prévue

Il n’y aurait pas non plus de limite au nombre de clubs promus. Cependant, une fois que le nombre total d’équipes atteindra 20, la A-League sera probablement divisée en deux ligues, provisoirement appelées les ligues A1 et A2.

Une fois les deux ligues établies, les équipes pourront monter ou descendre respectivement en A1 et A2.

Cependant, les équipes seront protégées de la relégation en dessous de A2 tandis que les équipes de deuxième division qui répondent aux critères seront toujours promues en A2 de manière échelonnée.

La promotion et la relégation ne seraient pas simples

Étant donné que la ligue A se joue en été, la deuxième division se jouant en hiver, le système traditionnel de promotion-relégation, comme en Europe, est impossible à réaliser.

Le plan aurait été accueilli favorablement par les dirigeants du club, qui y voient un compromis presque parfait.

Ils estiment que tout club de deuxième division qui réussit serait intégré en toute sécurité dans le système professionnel. Il fournit également un danger sportif indispensable qui manquait depuis longtemps à la A-league.

L’APL est déterminée à faire passer la A-League de 12 à 16 équipes en introduisant les équipes d’Auckland et de Canberra lors de la saison 2024-25.

Cependant, le chef de l’APL, Danny Townsend, a refusé de commenter la présentation ou le plan, affirmant qu’ils avaient permis au processus de deuxième division de se dérouler sans interférence.

Crédit photo : IMAGO / Sports Press Photo