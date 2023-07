L’Australie devient le premier pays à autoriser les patients souffrant de dépression et de SSPT à prendre des psychédéliques

L’Australie est officiellement devenue le premier pays au monde à autoriser les psychiatres à prescrire aux patients des substances psychédéliques.

Les patients souffrant de trouble de stress post-traumatique pourraient se voir prescrire des doses de MDMA, également appelée ecstasy.

La psilocybine, l’ingrédient psychoactif des champignons psychédéliques, peut également être administrée aux patients souffrant de dépression sévère.

L’Australie est désormais le premier pays à autoriser les psychiatres à prescrire certaines substances psychédéliques aux patients souffrant de dépression ou de trouble de stress post-traumatique.

À partir de samedi, les médecins australiens peuvent prescrire des doses de MDMA, également connue sous le nom d’ecstasy, pour le SSPT. La psilocybine, l’ingrédient psychoactif des champignons psychédéliques, peut être administrée aux personnes souffrant de dépression difficile à traiter. Le pays a inscrit les deux médicaments sur la liste des médicaments approuvés par la Therapeutic Goods Administration.

Les scientifiques australiens ont été surpris par cette décision, qui a été annoncée en février mais est entrée en vigueur le 1er juillet. Un scientifique a déclaré que cela place l’Australie « à la pointe de la recherche dans ce domaine ».

Chris Langmead, directeur adjoint du Neuromedicines Discovery Center de l’Institut Monash des sciences pharmaceutiques, a déclaré qu’il y avait eu très peu de progrès dans le traitement des problèmes de santé mentale persistants au cours des 50 dernières années.

L’acceptation culturelle croissante a conduit deux États américains à approuver des mesures pour leur utilisation : l’Oregon a été le premier à légaliser l’utilisation de la psilocybine par les adultes, et les électeurs du Colorado ont décriminalisé la psilocybine en 2022. Il y a quelques jours, le plus jeune frère du président Joe Biden a déclaré dans une interview à la radio que le président a été « très ouvert d’esprit » dans les conversations qu’ils ont eues sur les avantages des psychédéliques en tant que forme de traitement médical.

La Food and Drug Administration des États-Unis a désigné la psilocybine comme une « thérapie révolutionnaire » en 2018, une étiquette conçue pour accélérer le développement et l’examen de médicaments pour traiter une maladie grave. Les chercheurs en psychédéliques ont bénéficié de subventions fédérales, y compris Johns Hopkins, et la FDA a publié un projet de directives à la fin du mois dernier pour les chercheurs concevant des essais cliniques testant des médicaments psychédéliques comme traitements potentiels pour une variété de conditions médicales.

Pourtant, l’American Psychiatric Association n’a pas approuvé l’utilisation de psychédéliques dans le traitement, notant que la FDA n’a pas encore proposé de décision finale.

Et des experts médicaux aux États-Unis et ailleurs, y compris en Australie, ont averti que davantage de recherches sont nécessaires sur l’efficacité des drogues et l’étendue des risques des psychédéliques, qui peuvent provoquer des hallucinations.

« On craint que les preuves restent insuffisantes et que le passage au service clinique soit prématuré ; que des cliniciens incompétents ou mal équipés pourraient inonder l’espace ; que le traitement sera inabordable pour la plupart ; que la surveillance formelle de la formation, du traitement et des résultats pour les patients sera minimale ou mal informé », a déclaré le Dr Paul Liknaitzky, directeur du laboratoire psychédélique clinique de l’Université Monash.

De plus, les médicaments coûteront cher en Australie – environ 6 600 dollars américains par patient pour le traitement.

Litnaitzky a déclaré que l’opportunité pour les Australiens d’accéder aux médicaments pour des conditions spécifiques est unique.

« Il y a de l’enthousiasme pour les progrès de la politique en matière de médicaments », a-t-il déclaré, « … à propos de la perspective de pouvoir offrir aux patients un traitement plus adapté et sur mesure sans les contraintes imposées par les essais cliniques et les protocoles rigides ».