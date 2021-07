L’Australie déploie des hélicoptères et des soldats pour ordonner aux gens de rentrer chez eux dans les blocages Covid les plus stricts au monde

Les politiciens australiens de GUNG ho ont déployé l’armée et des hélicoptères pour ordonner aux gens de rentrer chez eux dans ce qui est l’un des verrouillages Covid les plus stricts au monde.

Un homme a attrapé un hélicoptère en train de crier des ordres de séjour à domicile à partir d’un haut-parleur et l’a partagé en ligne.

4 Un homme a regardé avec incrédulité un hélicoptère de la police lui dire d’évacuer le parc dans lequel il se promenait Crédit : Twitter/@OzraeliAvi

4 Une photo de l’hélicoptère ordonnant aux gens de rentrer chez eux Crédit : Twitter/@OzraeliAvi

4 Sydney est sous verrouillage suite à une augmentation inquiétante des cas de la variante Delta Crédit : AFP

Dans les images, un hélicoptère bleu et blanc encercle l’Australien qui laisse échapper « What the F ** K! » car il a été prévenu que la police locale le retrouverait et lui infligerait une amende.

L’Australie applique l’un des confinements les plus sévères au monde et a récemment fait appel à l’armée pour l’aider à appliquer sa stratégie « Zero Covid ».

En vertu de la politique du gouvernement, les contrevenants surpris à ignorer les dernières réglementations se verront infliger une amende de 265 £ (500 $).

Les frontières restent fermées jusqu’à ce que le pourcentage de la population recevant les deux coups passe du maigre chiffre actuel de 17 % à 80 %.

Samedi, jusqu’à 1 300 policiers ont averti Sydney et mis en place des barrages routiers lors d’une démonstration de force massive pour arrêter une répétition de la violente manifestation anti-verrouillage de la semaine dernière.

Quelque 300 militaires non armés aideront également la police à faire du porte-à-porte pour s’assurer que les personnes testées positives s’auto-isolent.

Pendant ce temps, 250 amendes ont été infligées et les autorités australiennes ont rendu obligatoires les tests et le port du masque à l’extérieur.

Le commissaire de police de la Nouvelle-Galles du Sud, Mick Fuller, a déclaré lors d’une conférence de presse : « Le volume d’augmentation au cours de la semaine dernière, le niveau de conformité est passé de centaines à des milliers. »

L’Australie a été félicitée pour sa gestion de la pandémie, la nation du Pacifique signalant un peu plus de 34 000 cas et moins de 1 000 décès.

Cependant, les politiciens ont essuyé les critiques du public concernant le déploiement sclérosé des vaccins.

COVID CARNAGE

Des dizaines de milliers de manifestants sans masque sont descendus dans les rues de Melbourne et de Sydney le week-end dernier pour s’opposer aux dernières restrictions de verrouillage du gouvernement au milieu d’une vague de cas de la variante Delta.

Plus de la moitié des 25 millions d’habitants du pays ont reçu l’ordre de rester chez eux suite à une épidémie qui a commencé à Sydney.

Des foules frénétiques ont crié « liberté » et des slogans anti-vaccination ont envahi le centre-ville de Haymarket samedi à partir de midi, quelques instants seulement après que le chef de la santé local Jeremy McAnulty a déclaré la région un hotspot de virus.

4 La police a mis en place des barrages pour arrêter une répétition des violentes manifestations anti-verrouillage de la semaine dernière Crédit : Getty

Les agents ont confirmé que plus de 60 arrestations avaient été effectuées après le lancement d’objets, dont une qui aurait lancé une borne sur un policier, tandis que d’autres ont été vues en train de frapper des chevaux.

La police a maintenant averti que les foules immenses rassemblées pour les manifestations pourraient voir le verrouillage de Victoria prolongé.

Le chef de la santé de l’État, Brett Sutton, a également dénoncé les manifestants, affirmant que les manifestations ne libéreraient pas les Australiens de Covid, et a averti que la pandémie était loin d’être terminée.