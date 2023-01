L’Australie défie les conseils de santé sur les tests Covid pour les arrivées chinoises – RT World News

L’opposition dénonce le gouvernement au sujet des nouvelles restrictions imposées aux voyageurs, affirmant qu’elles créent « le chaos et la confusion »

Le chef de l’opposition australienne Peter Dutton a accusé le gouvernement d’avoir ignoré les conseils médicaux sur les restrictions de Covid-19 en forçant les passagers arrivant de Chine à subir des tests obligatoires.

Dimanche, Canberra a annoncé qu’à partir du 5 janvier, les personnes voyageant depuis la Chine devront être testées négatives pour Covid-19 dans les 48 heures précédant le voyage. Cela semble contredire l’avis du médecin-chef Paul Kelly, qui avait précédemment déclaré qu’il n’avait pas “Je pense qu’il existe une justification de santé publique suffisante pour imposer toute restriction ou exigence supplémentaire aux voyageurs en provenance de Chine.”

Dans une déclaration conjointe mardi, Dutton et la porte-parole de l’opposition pour la santé, Anne Ruston, ont exhorté le Premier ministre Anthony Albanese à expliquer pourquoi il ne suivait pas cette recommandation.

“La dernière chose dont notre pays a besoin est une réponse paniquée d’un gouvernement qui n’a pas de plan et, franchement, au cours de la semaine dernière, il a inventé au fur et à mesure”, a-t-il ajouté. disait le communiqué.















Dutton et Ruston ont également noté que de nouvelles restrictions «perturber les familles et les entreprises», ajouter: « Les Australiens s’attendent à ce que leur gouvernement soit préparé à des situations comme celle-ci ; au lieu de cela, nous nous retrouvons dans le chaos et la confusion.

Dimanche, le ministre australien de la Santé, Mark Butler, s’est empressé de défendre les nouvelles restrictions imposées aux visiteurs en provenance de Chine, affirmant qu’elles avaient été imposées “par excès de prudence.” Il a également cité le “manque d’informations complètes” Pékin fournissait des informations sur la situation du coronavirus dans le pays.

En imposant une règle de test de 48 heures, l’Australie a rejoint un certain nombre d’autres pays, dont les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, qui ont introduit des restrictions similaires.

Dans un éditorial publié dans le journal d’État Global Times la semaine dernière, Pékin a critiqué les exigences de test comme “infondé et discriminatoire” tout en accusant les pays occidentaux de tenter de “saboter les trois années d’efforts de contrôle de Covid-19 de la Chine et attaquer le système du pays.”

Le mois dernier, Bloomberg et le Financial Times ont affirmé que près de 250 millions de personnes en Chine pourraient avoir contracté le Covid-19 au cours des 20 premiers jours de décembre. Cependant, la Commission nationale chinoise de la santé n’a officiellement signalé que 62 592 cas symptomatiques de Covid pour cette période.

La semaine dernière, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbi, a décrit la “situation épidémique” comme « prévisible et sous contrôle ».