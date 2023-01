L’Australie défait la France 8-0 au stade de Kalinga

L’Australie a ouvert sa campagne de manière dominante alors que le triplé de Craig Tom a inspiré l’équipe d’en bas à une victoire effrénée 8-0 contre la France.

Les Australiens ont commencé le match de manière agressive en exerçant une énorme pression sur la France. Ils ont obtenu leur premier corner de pénalité à la huitième minute mais n’ont pas réussi à capitaliser. Cependant, Craig Tom leur a ouvert le compte avec un panier féroce dès la neuvième minute du match.

A LIRE AUSSI| FIH World Cup 2023, India vs Spain Scores en direct et dernières mises à jour: IND vs ESP

Ils ont créé deux occasions de coin de pénalité consécutives à la 12e minute du match, mais n’ont pas réussi à convertir. Ils ont terminé le premier quart-temps avec une avance de 1-0 dans leur service.

La deuxième mi-temps appartenait également aux Australiens. Tom a complété son doublé et a augmenté le nombre de buts de son équipe à cinq juste dans la première minute du troisième quart. La pluie de buts a continué d’inonder le stade Kalinga alors que Hayward a converti un corner de pénalité à la 38e minute et c’était le numéro du but de l’équipe australienne. Tom a réussi son tour du chapeau à la 44e minute pour terminer le quart 7-0 en Australie service.

C’était au tour de Wickham Tom de porter le score à 8-0 pour l’Australie grâce à un but scintillant à la 53e minute et de sceller le sort de ce match déséquilibré.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici