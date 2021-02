Cheng Lei a mené des entretiens avec des PDG internationaux pour les émissions Global Business et BizTalk de CGTN – AP

Un journaliste australien a été officiellement arrêté en Chine après six mois de détention pour «suspicion de fourniture illégale de secrets d’État à l’étranger».

Des responsables de l’ambassade australienne ont rendu visite à Cheng Lei à six reprises depuis qu’elle a été détenue à la mi-août 2020, le plus récemment le 27 janvier. Cheng a été officiellement arrêtée le 5 février.

Elle est enfermée dans une cellule sans air frais ni lumière naturelle, a été interrogée à plusieurs reprises, les restrictions se resserrant sur sa capacité à faire de l’exercice et à écrire des lettres, selon Australian Broadcasting Corp, qui s’est entretenu avec sa famille en Australie.

«Le gouvernement australien a régulièrement fait part de ses graves préoccupations concernant la détention de Mme Cheng aux échelons supérieurs, notamment au sujet de son bien-être et de ses conditions de détention», a déclaré lundi Marise Payne, la ministre australienne des Affaires étrangères dans un communiqué.

Les autorités chinoises, qui l’ont officiellement arrêtée samedi, ont rendu public peu d’informations sur son cas. Le système juridique et judiciaire chinois, contrôlé par le Parti communiste au pouvoir, peut être très opaque.

Cheng est un pilier commercial de premier plan pour CGTN, une chaîne de langue anglaise sous l’égide de la chaîne publique chinoise. Elle avait écrit un certain nombre de publications sur Facebook critiquant le président chinois Xi Jinping et l’approche de Pékin face à l’épidémie de coronavirus.

Un article se moquait de la visite de M. Xi en mars à Wuhan, le sol zéro de Covid-19: « La grande histoire d’aujourd’hui, la visite de cher leader, a déclenché des tremblements dans la salle de rédaction – en faisant signe à un grand écran de télévision montrant l’hôpital coronavirus de Wuhan apparemment égal une visite. »

Les relations diplomatiques entre la Chine et l’Australie se sont considérablement détériorées ces dernières années, alors que les deux pays se sont affrontés sur des questions allant de l’espionnage au commerce.

En avril dernier, Pékin s’est hérissée des appels de Canberra pour une enquête internationale sur l’origine de la pandémie de coronavirus.

Dans les jours qui ont suivi la publication de la détention de Mme Cheng, deux autres journalistes australiens – Bill Birtles de l’Australian Broadcasting Corp et Michael Smith de l’Australian Financial Review – ont été expulsés de Chine.

Des agents de la sécurité de l’État chinois avaient rendu visite à Birtles et Smith tard dans la nuit à leurs domiciles à Pékin et Shanghai, respectivement, les informant qu’ils n’étaient pas autorisés à quitter le pays et qu’ils devaient être interrogés dans le cadre d’une présumée enquête de sécurité nationale.

Les deux journalistes ont demandé la protection diplomatique alors que les responsables chinois et australiens ont négocié; ils ont finalement été autorisés à quitter le pays après avoir été interrogés. Les agences de presse australiennes n’ont plus de correspondants basés en Chine. La Chine a longtemps cherché à utiliser la diplomatie des otages pour faire pression sur les pays.

En décembre 2019, deux Canadiens, Michael Spavor et Michael Kovrig, ont été portés disparus et continuent d’être détenus en Chine. Pékin est furieux contre Ottawa pour l’arrestation à Vancouver du dirigeant de Huawei, Meng Wanzhou, suite à une demande d’extradition des États-Unis.