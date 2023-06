L’Australie décide d’interdire les symboles de haine nazis en public

L’Australie a annoncé qu’elle interdirait l’affichage public des symboles nazis, alors que le pays est aux prises avec une frange restreinte mais de plus en plus effrontée d’extrémistes de droite.

L’Australie a annoncé jeudi qu’elle interdirait l’affichage public de symboles nazis, alors que le pays est aux prises avec une frange restreinte mais de plus en plus effrontée d’extrémistes de droite.

Le procureur général Mark Dreyfus a déclaré que le gouvernement introduirait de nouvelles lois criminalisant l’affichage et la vente d’insignes nazis, tels que la croix gammée Hakenkreuz et l’éclair SS.

Les responsables du renseignement ont averti qu’un nombre croissant d’Australiens sont attirés par les idéologies néonazies, alors que les groupes extrémistes intensifient leurs efforts pour recruter de nouveaux membres.

« Il n’y a pas de place en Australie pour les symboles qui glorifient les horreurs de l’Holocauste », a déclaré Dreyfus.

« Et nous ne permettrons plus aux gens de profiter de l’exposition et de la vente d’articles qui célèbrent les nazis et leur idéologie perverse. »

La législation sera présentée au parlement la semaine prochaine et devrait être adoptée avec le soutien de l’opposition.

Le chef de l’espionnage australien Mike Burgess a déclaré le mois dernier que les cellules marginales des néonazis australiens semblaient devenir de plus en plus audacieuses, après qu’un groupe d’hommes en cagoule se soit affronté à la foule lors d’un rassemblement pour les droits des transgenres à Melbourne.

Il a déclaré lors d’une audience au Sénat:

C’est un signe que ces groupes sont plus enhardis et capables de s’exprimer publiquement dans leur recrutement – pour pousser ce en quoi ils croient et recruter pour leur cause. Nous avons vu une augmentation du nombre de personnes attirées par cette idéologie, pour des raisons que nous ne comprenons pas entièrement.

L’agence de sécurité nationale australienne a déclaré que les extrémistes de droite représentaient environ 30% des cas de lutte contre le terrorisme du pays.

« Dans le cas des groupes néonazis, ce qui nous inquiète, ce sont les gens qui se laissent entraîner dans cette idéologie et ne sont pas convaincus qu’il n’y a pas d’action, et ils partent et le font eux-mêmes », a déclaré Burgess.

Un suprémaciste blanc né en Australie a assassiné 51 fidèles musulmans lors du massacre de la mosquée de Christchurch en 2019 en Nouvelle-Zélande.

Le Conseil australien des affaires juives a salué le projet d’interdiction des symboles nazis, affirmant qu’il était le bienvenu « à un moment où l’antisémitisme augmente dans le monde ».

« A moins que et jusqu’à ce qu’il y ait des conséquences pour leurs actions, nous pouvons nous attendre à ce que les néonazis deviennent plus effrontés, avec toutes les conséquences destructrices qu’ils créent pour l’harmonie communautaire et les droits des minorités vulnérables », a déclaré le conseil dans un communiqué.

Les deux États les plus peuplés d’Australie – la Nouvelle-Galles du Sud et Victoria – ont déjà restreint l’affichage des symboles nazis en public.

L’interdiction nationale exclurait l’affichage de symboles nazis à des fins éducatives, artistiques et similaires.

Cela ne s’appliquera pas non plus aux symboles religieux, tels que la croix gammée qui est utilisée comme symbole de chance et de prospérité par les bouddhistes et les hindous.