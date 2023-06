L’Australie crée une loi pour empêcher la Russie de construire une nouvelle ambassade près du Parlement pour des raisons de sécurité

CANBERRA, Australie (AP) – Le Parlement australien a adopté jeudi une loi pour empêcher la Russie de construire une nouvelle ambassade près du Parlement, invoquant des menaces d’espionnage et d’ingérence politique, alors que les tensions augmentent entre Moscou et un important partisan de l’effort de guerre en Ukraine.

Le Premier ministre Anthony Albanese a déclaré que la législation éteindrait le bail de la Russie sur le site d’une deuxième ambassade sur la base des conseils des agences de sécurité.

« Le gouvernement a reçu des conseils de sécurité très clairs quant au risque présenté par une nouvelle présence russe si près du Parlement », a déclaré Albanese aux journalistes. « Nous agissons rapidement pour nous assurer que le site de location ne devienne pas une présence diplomatique officielle. »

Albanese a déclaré que le gouvernement australien condamnait « l’invasion illégale et immorale de l’Ukraine » par la Russie.

L’Australie est l’un des fournisseurs les plus généreux de matériel militaire, de formation et d’aide à l’Ukraine de tous les pays extérieurs à l’OTAN et a intensifié les sanctions contre la Russie depuis le début de la guerre en février 2022.

L’hostilité croissante de l’Australie envers la Russie est devenue évidente l’année dernière lorsque des responsables australiens ont exigé que Moscou soit tenu responsable des cybercriminels russes soupçonnés d’avoir piraté le plus grand assureur santé du pays, Medibank, et d’avoir jeté les dossiers médicaux personnels des clients sur le dark web. Il est inhabituel pour l’Australie d’attribuer le blâme à un pays pour un cybercrime non résolu.

Albanese a déclaré que l’opposition et d’autres législateurs qui ne sont pas alignés sur le gouvernement ont été informés de la législation mercredi soir et avaient accepté de la faire passer par les deux chambres jeudi. Le gouvernement détient la majorité à la Chambre mais pas au Sénat.

Dans les trois heures suivant l’annonce publique du projet de loi par Albanese, celui-ci était devenu loi, passant à la Chambre puis au Sénat. La loi devrait entrer en vigueur plus tard jeudi lorsqu’elle sera approuvée par le gouverneur général David Hurley, représentant le chef de l’État australien, le roi Charles III.

La ministre de l’Intérieur, Clare O’Neil, a ensuite été plus précise sur la menace russe en s’adressant au Parlement, affirmant que « la portée de l’espionnage et de l’ingérence étrangère à partir du site aurait constitué un risque substantiel pour la nation ».

« L’action est directe et décisive. Nous n’avons aucun intérêt à enrober ce message », a déclaré O’Neil. « Nous ne tolérerons pas l’espionnage et l’ingérence étrangère dans notre pays. Nous agirons face au danger pour notre démocratie et nos citoyens et nous le ferons sans aucune excuse à personne.

Le chef de l’opposition, Peter Dutton, a déclaré que le Parlement était uni face à la menace russe.

« Nous ne tolérerons pas l’espionnage étranger mené d’une manière contraire à notre intérêt national. Nous ne tolérerons pas que des personnes cherchent à interférer avec les processus électoraux dans notre pays », a déclaré Dutton au Parlement.

Albanese n’a pas répondu directement lorsqu’on lui a demandé s’il y avait également des problèmes de sécurité concernant l’ambassade de Chine en face du site russe.

«Nous traitons cela de manière très spécifique, et cela est basé sur des conseils très spécifiques également sur la nature de la construction proposée pour ce site, sur l’emplacement de ce site et sur la capacité qui se présenterait en termes d’interférence potentielle. avec l’activité qui se produit dans ce Parlement », a déclaré Albanese.

L’ambassade de Russie a déclaré qu’elle commenterait plus tard jeudi.

Le gouvernement australien a décidé d’agir après que la Russie a remporté le mois dernier une affaire devant la Cour fédérale qui a empêché son expulsion du site actuellement en construction.

Le bail de 99 ans a été annulé par les autorités locales de Canberra sur la base d’un manque d’activité de construction depuis que la Russie a obtenu le bail dans l’enceinte diplomatique de Yarralumla en 2008 et les plans du complexe de bâtiments ont été approuvés en 2011.

Selon les conditions du bail, la Russie avait accepté d’achever la construction dans un délai de trois ans, mais un seul petit bâtiment périphérique du complexe prévu a été construit.

La Russie a déclaré avoir déjà dépensé 5,5 millions de dollars sur le site.

L’Autorité de la capitale nationale, qui administre les baux des ambassades, a décidé de résilier le bail russe, citant que « les travaux inachevés en cours nuisent à l’esthétique, à l’importance et à la dignité globales de la zone réservée aux missions diplomatiques ».

La Russie occupe actuellement l’ancienne ambassade de l’URSS dans la banlieue de Griffith, plus éloignée du Parlement que le nouveau site. Le site de Yarralumla fournirait à la Russie deux groupes de bâtiments.

L’ambassade de Russie resterait à Griffith et l’ambassade d’Australie resterait à Moscou, a déclaré Albanese.

O’Neil a déclaré qu’aucune ambassade ne serait autorisée sur le site.

« Le principal problème avec la deuxième ambassade de Russie proposée à Canberra est son emplacement. Cet emplacement est directement adjacent au Parlement », a déclaré O’Neil.

___

Pour en savoir plus sur la couverture Asie-Pacifique d’AP, rendez-vous sur https://apnews.com/hub/asia-pacific

Rod Mcguirk, l’Associated Press