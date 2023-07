L’Australie conserve les Ashes féminines alors que l’Angleterre est battue par trois points en deuxième ODI malgré le superbe cent Nat Sciver-Brunt | Nouvelles du cricket

Malgré un cent héroïque et invaincu de Nat Sciver-Brunt, l’Australie a conservé les Women’s Ashes avec une victoire palpitante en trois points contre l’Angleterre lors du deuxième match international d’une journée à l’Ageas Bowl.

L’Angleterre avait besoin d’une quatrième victoire consécutive en balle blanche pour décider mardi, mais la victoire de l’Australie les voit mener 8-6 aux points et même si les hôtes devaient triompher lors de la finale ODI à Taunton pour égaliser la série , l’Australie conserve les Ashes comme détenteurs actuels.

A établi une autre poursuite record de 283 pour gagner, Sciver-Brunt a frappé un magnifique 111 pas sur 99 balles mais ne pouvait pas tout à fait voir l’Angleterre au-dessus de la ligne avec 15 nécessaires de la finale.

Nat Sciver-Brunt a failli être rattrapé dans les phases finales par Georgia Wareham



Sciver-Brunt, qui a été abandonnée sur 97 dans l’avant-dernière sur le ballon avant d’apporter sa tonne, a frappé la troisième balle de Jess Jonassen pour quatre pour réduire l’équation à neuf nécessaire de trois. Cela est devenu cinq contre un après une paire de deux rapides, mais Sciver-Brunt n’a pas été en mesure de trouver la limite de la balle finale.

Tammy Beaumont a également frappé un impressionnant 60 en tête de l’ordre des hôtes avant d’être renversé par une beauté d’Alana King (3-44), l’un des trois guichets pour le fileur de jambes rappelé du côté australien pour le match. Ashleigh Gardner a également participé avec 3-54.

Wareham avait auparavant réussi 26 points lors de la finale des manches australiennes de Lauren Bell



L’Angleterre reviendra avec regret sur la finale des manches australiennes en particulier, avec Georgia Wareham écrasant Lauren Bell pour 26, dont trois six et deux quatre, pour les propulser jusqu’à ce qui s’est avéré un score gagnant.

L’équipe de Heather Knight avait par ailleurs assez bien réussi à restreindre l’Australie après avoir remporté le tirage au sort, malgré deux baisses coûteuses d’Ellyse Perry qui a ensuite marqué 91.

L’Angleterre a perdu plusieurs prises alors que l’Australie a établi un total de tests de 282-7



Perry a été abattu sur 50 par Sarah Glenn, hors de son propre bowling, et sur 63 par Kate Cross à mi-parcours. Sophie Ecclestone a également battu Gardner (33) alors qu’elle n’était qu’à quatre, les erreurs étant à nouveau importantes dans l’affichage de l’Angleterre.

Bien que cher en fin de match, Bell (3-85) avait donné aux hôtes un départ parfait, écartant les deux ouvreurs australiens à moindre coût, Phoebe Litchfield (4) a effectué le tombé Lbw et la capitaine Alyssa Healy (13) a été prise en troisième position.

Bell a donné un bon départ à l’Angleterre en piégeant l’Australienne Phoebe Litchfield avant le guichet



Perry et Beth Mooney (33 ans) ont reconstruit avec un partenariat de 61 points, avant que ce dernier ne tombe contre Ecclestone, devançant une tentative de balayage vers une jambe courte et fine.

Tahlia McGrath (5) est allée et venue rapidement – ​​rattrapée par Glenn (1-56) avant que Perry ne profite à nouveau de tribunes importantes avec Gardner et Annabel Sutherland (50), qui ont frappé un premier ODI cinquante.

Ecclestone a ramassé Perry à neuf de ses cent et a ajouté Sutherland plus tard dans la même période alors que l’Angleterre semblait terminer la plus forte jusqu’au camée tardif crucial de Wareham.

En réponse, la gratteuse Sophia Dunkley (13) a partagé un partenariat d’ouverture de 66 points que Beaumont a dominé et a finalement été renversée par Wareham alors qu’elle cherchait à pagayer une amende.

Le spin devait être une menace constante tout au long de la poursuite de l’Angleterre, avec le capitaine Knight (12 ans) le suivant à lbw de King, bien qu’extrêmement lésé par la décision car elle croyait avoir posé une batte dessus qui n’a pas été détectée par l’arbitre et UltraEdge lors de l’examen.

Tammy Beaumont part après avoir été renversée par Alana King pour quitter l’Angleterre à trois reprises



Beaumont, peu de temps après avoir élevé un 18e ODI cinquante, a été renversée par une beauté de King qui a fait la queue, s’est détournée et a embrassé le haut de son moignon, tandis qu’Alice Capsey (2) a quelque peu donné son guichet au fileur de jambe , trouant jusqu’au milieu du guichet profond.

C’était ensuite au tour de Gardner, qui représentait Danni Wyatt (8), puis Amy Jones (37) et Ecclestone (1) dans le même over après un stand de 57 points entre Sciver-Brunt et le gardien de guichet anglais.

Les Anglaises Amy Jones et Sophie Ecclestone sont parties coup sur coup aux mains de l’Australienne Ashleigh Gardner



Avec les hôtes réduits à 203-7, avec 80 encore requis sur les 11,2 derniers overs, il semblait que la chance de l’Angleterre était partie, seulement pour l’effort sensationnel de Sciver-Brunt et un 22 invaincu extrêmement précieux de Glenn pour les rapprocher.

Mais ils se sont finalement laissés un peu trop à faire et les espoirs des Ashes d’Angleterre ont été anéantis par une défaite atroce en trois points.

Horaire des cendres féminines (tous les matchs en direct sur Sports du ciel)

