L’Australie connaît sa quatrième année la plus chaude en 2020

À l’échelle mondiale, 2020 sera probablement reconnue comme la troisième plus chaude jamais enregistrée au monde une fois les données climatiques de décembre calculées, a déclaré Andrew Watkins, chef des opérations climatiques au Bureau de météorologie.

La Nina, le côté plus frais du plus célèbre El Nino, a été proclamée dans le Pacifique en septembre. La Nina se produit lorsque les alizés équatoriaux deviennent plus forts, modifient les courants de surface de l’océan et aspirent des eaux profondes plus froides.

Waikins a déclaré que le cycle de La Nina commence généralement entre mars et mai, mais que le régime météorologique n’a pas affecté les températures en Australie jusqu’en octobre.

« On pourrait dire que la quatrième année la plus chaude jamais enregistrée est notre année La Nina la plus chaude », a déclaré Watkins.

«Mais cette année a commencé très chaude et sèche et s’est terminée plus comme La Nina. On peut donc se demander si vous diriez que cela a vraiment affecté suffisamment l’année pour s’attendre à ce que ce soit plus frais », a-t-il ajouté.

La température la plus élevée en Australie pour 2020 était de 48,9 degrés Celsius (120 degrés Fahrenheit), mesurée au plus fort de l’incendie de Penrith en Nouvelle-Galles du Sud le 4 janvier. C’était la température la plus élevée jamais enregistrée dans la région de Sydney.

Les autres années les plus chaudes de l’Australie ont été 2013 et 2005.

La température quotidienne en Australie était de 1,15 degrés Celsius (2,07 degrés Fahrenheit) au-dessus de la moyenne l’année dernière, et les précipitations étaient 4% au-dessus de la moyenne, malgré un début d’année desséché.